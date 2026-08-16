趙建銘低調現身機場身旁沒女伴 同行友人勸媒體「不要拍了」
前總統陳水扁女兒陳幸妤近日爆出與趙建銘已離婚，透露他與診所許姓護理師「芊芊」過從甚密，還爆料交往女大生，要偕同女伴出國。17日清晨，媒體堵在高雄機場跟拍趙建銘，趙建銘戴口罩低調現身，但身旁無外傳女伴，全程不語，反倒同行男性友人要求媒體不要拍了。
陳水扁千金陳幸妤日前在趙建銘的骨科診所留下「一星負評」，自爆兩人已離婚，還稱背了趙的診所6000萬元房貸，加碼爆料趙休假，要和交往的女大學生出國旅行，引發熱議。
面對一連串的風波，趙建銘16日現身骨科診所，面對媒體對他喊話「有沒有什麼話要說、房貸是你還的嗎」，他仍未回應；對於媒體持續在外守候，診所下午4時兩度報警，請警方要求現場記者「不要站太近」。
外傳趙建銘取消原定和女伴出遊的計畫，17日清晨，趙建銘提著行李低調現身高雄國際機場，身旁沒有神祕女伴，只有一名男性友人同行「護駕」，勸媒體「不要拍了」。面對記者一路追訪，趙建銘不發一語，隨後步入候機室等搭機出國。
他被媒體拍到在高雄國際機場現身，手提行李準備出國，身邊沒有外傳的女伴，只有一名男性友人陪同在旁，負責擋媒體與勸阻拍攝。 陳幸妤曾透露兩人已離婚，還指稱自己背了趙建銘診所6000萬元房貸，並加碼爆料他與護理師及女大學生過從甚密，讓風波持續擴大。 趙建銘16日現身診所時對記者提問沒有回應，診所下午4時還兩度報警，請警方要求現場記者不要站太近，顯示他與診所都採取低調應對。
精華 FAQ
他被媒體拍到在高雄國際機場現身，手提行李準備出國，身邊沒有外傳的女伴，只有一名男性友人陪同在旁，負責擋媒體與勸阻拍攝。
陳幸妤曾透露兩人已離婚，還指稱自己背了趙建銘診所6000萬元房貸，並加碼爆料他與護理師及女大學生過從甚密，讓風波持續擴大。
趙建銘16日現身診所時對記者提問沒有回應，診所下午4時還兩度報警，請警方要求現場記者不要站太近，顯示他與診所都採取低調應對。
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