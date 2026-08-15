陳幸妤離婚風波 柯文哲：趙建銘當住院醫師的時候蠻正常

民眾黨創黨主席柯文哲表示，趙建銘當住院醫師的時候蠻正常的，至於夫妻離婚這種事情，外人就不要多講什麼了。（記者陳敬丰／攝影）

前總統陳水扁 的女兒陳幸妤近日爆出離婚風波，又牽扯出她前夫趙建銘劈腿等猛料。台灣民眾黨創黨主席柯文哲 今天對此表示，趙以前當住院醫師的時候蠻正常的，這種離婚的事情，外人很難多講什麼，不過夫妻吵吵鬧鬧很常見，人活在世界上還是要盡量和平共處。

柯文哲說，趙建銘當住院醫師的時候，自己是台大外科加護病房主任，其實趙當時蠻正常的；他倒覺得，有時候小孩子會走樣，他們當老師的需要檢討，不管別人當上駙馬做什麼，都應該比照台大醫院的標準要求，後面也不會發生那些事情。

柯文哲認為，離婚的事情外人很難多嘴，只不過有時候他的思想還是比較老舊，會覺得夫妻吵吵鬧鬧，不需要搞到離婚；他媽媽常說，吃飯的時候不小心咬到舌頭，難道就要把舌頭剪掉嗎？所以活在世界上還是要學會和平共處。

醫師作家楊斯培批柯文哲「也沒少做趙建銘做過的事」，柯回應，最可惡的就是製造冤獄，每天說柯文哲貪汙、法院認證，但是錢在哪裡？所以是這樣，製造冤獄，在媒體上抹黑。這段經歷應該給台灣政治做一個反省的材料，司法失去社會信任是很嚴重的事情，至於側翼講的話不用理會。

媒體也問，陳幸妤稱趙建銘看不出兒子骨折，是不是醫術出問題？柯文哲笑答，沒有看到病歷和X光片，他不能亂講，夫妻吵架什麼話都會說出來，外人就不要火上加油了；趙建銘當年當住院醫師的時候，就是一個南部來的小孩，對醫學也蠻正常的。