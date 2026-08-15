趙建銘有新歡？ 陳幸妤：趙下周和女大生出國 護理師是過去式

趙建銘診所貼出公告，指趙醫師已非公眾人物，本診所目前不接受媒體採訪，亦不回應私人事項，診所將以病人權利與醫療為優先。(記者邵心杰／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 陳幸妤再度爆料趙建銘下周將與新交往的大學生女友出國，並否認許姓護理師是現任對象；同時診所遭衛生局查出疑違反醫師法與藥師法。

前總統陳水扁 女兒陳幸妤在骨科醫師趙建銘診所Google 評論留下一星負評，透露雙方已經離婚，並在留言中提及趙建銘與許姓護理師關係匪淺，未料，陳幸妤昨午休息時間，又爆料「已婚」護理師是過去式，趙建銘17日出國同行對象是新交往的大學生女友，新歡身分再度引發熱議。

面對陳幸妤指控，趙建銘在Google評論區回應「非事實」，昨下午診所貼出公告，宣稱趙醫師「已非公眾人物」，不接受媒體採訪，也不回應私人事項，以病人權利與醫療為優先。

本報系聯合報報導，「你們追不到他，一定被警察趕，所以你們才會來找我，我早就想到了，認識他20幾年……」，陳幸妤受訪時再爆料，下周要和趙建銘出國的並非許姓護理師，而是新交往的大學生女友。

陳幸妤說，這是離婚後的事情，自己無法干涉；至於許姓護理師一事，自己沒有證據，趙建銘也沒承認，她也只在社群上看過照片。據她了解，許女已結婚，不是趙的現任女友。據了解，許護理師已不在診所服務，但經陳幸妤爆料後，許女的社群已關閉。

針對陳幸妤自爆將價值六千萬元的診所贈與趙，貸款留在自己名下，卻因離婚後無法列入剩餘財產分配，提醒外界別跟她犯一樣的錯誤。律師表示，若贈與契約已完成或經公證，房產恐難以追回。律師黃睦涵表示，除非當初贈與附有負擔條件，受贈人未履行才可主張撤銷。

至於為什麼陳幸妤現在才突然重擊一拳？律師李怡貞在「女人大律師李怡貞」臉書粉專表示，兩造可能正在打夫妻剩餘財產分配的訴訟，現在陳幸妤才發現，之前做出的錯誤財產贈與規畫。

不過台南市衛生局昨下午赴趙建銘診所抽查病歷及藥品交付情形，調查後確認陳幸妤未曾看診，診所卻提供口服藥物，涉及違反醫師法第十一條，將裁處二至十萬元台幣罰鍰；另該診所藥師調劑藥品後，未依規定在處方箋簽名或蓋章，違反藥師法第十八條，將處一千元至一萬元台幣罰鍰。

台北中國時報報導，有人力挺陳幸妤迎向新生活，送了玫瑰花盆栽，上頭寫著「送給你一個大擁抱，離婚快樂 ，生日快樂」；另有人也獻上白玫瑰花束，「溫柔地前進，陳醫師加油！」祝福陳幸妤。

陳幸妤14日午休息時間，又爆料護理師是過去式，趙建銘17日出國同行對象是新交往的大學生女友，新歡身分再度引發熱議。(圖／讀者提供)