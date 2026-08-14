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新聞幕後／台大醫畢、身高180…趙建銘受扁嫂信任 骨科醫搖身變權貴

記者林新輝
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台大醫學系畢業、身高180公分的趙建銘在阿扁擔任總統的第一年以駙馬身分成為第一家...
台大醫學系畢業、身高180公分的趙建銘在阿扁擔任總統的第一年以駙馬身分成為第一家庭的一分子，因為深受扁嫂信任，在扁案扮演吃重的角色。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

本文回顧趙建銘從台大骨科醫師成為扁家駙馬後，因台開案、國務機要費案與婚姻爭議屢登新聞焦點的過程。

2006年至2009年扁案期間，在立委、司法檢調、媒體抽絲剝繭，發現扁家有一個人比陳水扁前總統、前第一夫人吳淑珍還搶戲，他是陳幸妤的丈夫、被封為「駙馬」的趙建銘，攀權附勢、貪婪奢靡，不輸古代封建帝王時的駙馬爺。

前總統陳水扁在新書爆料，陳幸妤會嫁給趙建銘，是因前男友林子欽劈腿。劈腿說從未獲得證實，林子欽與陳幸妤交往，吳淑珍曾邀林子欽及林家人到官邸作客是事實；餐會中，吳淑珍氣勢凌人，從頭嫌到尾，嫌林身高太矮、體格不好、不會說話等，林子欽當下選擇斬斷這段戀情。

林子欽的父親接受電視台訪問時說「沒有被嫌這件事」，但也說「有緣就在一起嘛，沒緣就…，唉！」對於吳淑珍是否嫌棄林子欽，他也說：「我怎麼知道她心裡的問題呢？」。

台大醫學系畢、身高180公分的趙建銘入扁家的眼，兩人在2001年、阿扁任總統的第一年步入禮堂，趙建銘以駙馬身分成為「第一家庭」一分子，因為深受扁嫂信任，在扁案扮演吃重的角色。

在台開案，立委邱毅率先爆料指趙建銘涉及台開內線交易弊案。台開案後經法院判決認定，「三井宴」共有2次，第1次趙建銘與政商權貴在包廂內，大啖和風沙拉、生魚片，一邊聽台開近期的利多消息。第2次三井宴，介紹人、賣方以及買方趙建銘等人，席間心照不宣，談笑風生。趙建銘回去告知父親趙玉柱，以母親簡水綿當購股人頭，買下台開股票，之後，台開股票連番上漲，3人陸續賣出股票，一夥人還曾到板橋文化路上的海釣族吃慶功宴。

趙建銘曾嗆邱毅該去看精神科，還當記者的面說，如果有內線獲利，會分1億台幣給記者，二審法官認定他們犯罪所得確逾億元。

在國務機要費案，陳致中每月健保費、陳幸妤聽演奏會門票、趙建銘的汽車保養與打蠟費、還有陳致中的汽車牌照稅、燃料稅、超速罰單好幾萬元、陳致中與妻小的簽證費、多次美金匯款費，全由國務機要費報支。

趙建銘生活奢華，用萬寶龍名筆、衣服、鞋子都是高端名牌。邱毅說，趙建銘有一張銀行無限卡，平均每月刷46萬元。檢調搜索寶徠花園住處時，意外在趙建銘書房內發現一些限制級成人光碟，大都是日本片，成為搜索的一段插曲。

檢調偵辦期間，是陳幸妤人生最難熬的時光，陳幸妤住處寶徠花園媒體全天守候，陳飆罵檢調為什麼不去調查馬唯中，只會找他們全家的麻煩，檢調接二連三的上門搜索，又透過媒體放話抹黑，根本就是要整死她們一家。

她還罵媒體將她汙名化，「上帝會在天堂看著你們這些魔鬼（媒體）！祂會知道怎麼處罰你們。」

台北地檢署審理期間傳喚陳幸妤、趙建銘，有一次陳到達北檢北側的坡道下車，護衛隊成員即以人牆護送她，還用帽子遮住她的臉、撐傘擋攝影機鏡頭，途中與媒體記者發生肢體拉扯。一名拿著錄音機的護衛隊想保護陳幸妤將她儘速帶入北檢，陳突然大喊「不能呼吸了」、「別掐我脖子」。

陳幸妤牙醫診所開幕，陳水扁一家人都出席，趙玉柱一家人也到場，趙建銘低調走入診所。陳水扁說「我不是及格的父親」，女兒是「第一家庭裡最先面向陽光的人」，希望大家來陳幸妤診所，不是因為她的爸爸叫陳水扁，而是因她的專業，和她帶給人的溫暖。

至於陳與趙的婚姻生活，有一次趙建銘晚歸，陳幸妤質問，兩人發生激烈口角，陳幸妤的乾爹新光醫院前副院長黃芳彥赴民生東路官邸「調解」，趙對黃芳彥的介入有微詞，跑到玉山官邸告狀，扁嫂吳淑珍很不高興對趙建銘說「是我叫他（黃芳彥）處理的，不然你要怎麼樣？」

沉寂多年的陳幸妤與趙建銘再次因為婚姻破裂成為焦點，雖然說，清官難斷家務事，可是趙建銘若沒有因為陳幸妤有「駙馬」這個身分，至多只是骨科名醫，而不是呼風喚雨、紙醉金迷的權貴人家。也沒有上演公主與王子從此過著幸福美滿的結局。

精華 FAQ

  • 因他娶了陳幸妤、成為扁家駙馬，又深受吳淑珍信任，得以進入第一家庭核心。文章指出，這個身分讓他不只是醫師，而是涉入權力與利益網絡的關鍵人物。

  • 內文聚焦台開案與國務機要費案，前者涉及內線交易與買賣股票獲利，後者則牽涉家人多項生活開銷由公款報支，讓趙建銘與扁家一起成為司法追查對象。

  • 陳幸妤長期承受檢調搜索、媒體守候與外界批評，情緒多次失控反擊，還與丈夫婚姻摩擦、家族壓力交疊。文章強調，她的人生在這場政治司法風暴中相當艱難。

陳水扁 吳淑珍 台大

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