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診所湧一星負評聲援陳幸妤 「趙建銘」留言反擊：不是事實

台灣新聞組／台南14日電
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趙建銘因「第一家庭女婿」背景受關注，他在台南市的診所13日未營業。(記者林伯驊／...
趙建銘因「第一家庭女婿」背景受關注，他在台南市的診所13日未營業。(記者林伯驊／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

陳幸妤在趙建銘診所評論區爆料婚變與醫療爭議，引發網友灌負評聲援，趙則否認指控；衛生局已表示將於診所開業後調查相關診療是否合法。

前總統陳水扁女兒陳幸妤12日自爆與趙結束25年婚姻，趙建銘診所昨公休，帳號「趙建銘」在評論區留言回應，「她寫的完全不是事實，何必呢？懶得回覆，我還是會憑我的實力與努力，繼續服務病人」。網友則對診所狂刷負評，稱「全台灣都知道：陳幸妤不會說謊」。

陳幸妤在趙建銘診所的Google評論區，以「前妻」身分爆料兩人婚變情事，並指控趙建銘有不當男女關係，醫術不良等，「請大家選診所慎之」。該篇文章曝光後吸引網友瘋湧朝聖，網友狂刷負評，「挺陳幸妤」、「來這裡就是要多給你一顆星」，Google商家評分一度下滑至2.5顆星，但陳的爆料留言隨後消失，評論也從800多則被刪到只剩300多則，評價最後回升到3.1顆星。

針對陳幸妤爆料趙對兒子、自己疼痛治療，都只打PRP、玻尿酸；一名病患回憶，去年背痛就醫，趙建銘確實直接推薦他自費打玻尿酸，當時診所一堆長輩也都排隊打PRP，「陳幸妤說的跟我看診經歷吻合」。

這名30幾歲男子去年起天天背部疼痛難受，他說，去年8月某周日就診，拍攝X光確認骨頭無異狀後，趙建銘直言「這打針比較快」，要打玻尿酸，看診後情況改善，但約隔一周又開始痛，於是再去就診，同樣又花打一針1300元玻尿酸、300元消炎針，然而依然沒有根治，決定去尋求復健科、中醫治療，其他醫生聽聞趙建銘打玻尿酸，直呼應該沒必要。

至於趙建銘以玻尿酸、類固醇等在家治療，是否違反醫師法。衛福部醫事司副司長劉玉菁說，僅憑網路留言無法判斷，須由台南市衛生局調查；台南衛生局表示，將在診所開業後前往調查，釐清是否依規診察、開立處方及調劑、交付藥品，若違反規定將依法裁處。

趙建銘曾在台大接受住院醫師訓練，目前台大醫院骨科部官網「歷屆住院醫師表」中，仍可見趙建銘被列在2002年屆次，而他受訓時，骨科部主任為侯勝茂，此一師生關係，導致侯勝茂在擔任前行政院衛生署署長任內，曾在立法院備詢時，被立委質疑趙建銘是否獲得特權，升遷速度是否異於同儕，侯勝茂當時逐一釋疑，台大院內制度嚴謹，絕無特權升遷管道。

被問及對昔日門生行徑看法，侯勝茂說，自從他離開衛生署職位，返回台大任職開始，即與趙建銘再無聯繫，「沒見面，也沒說話」，至今逾15年，對其家庭關係並不清楚，也不適合評論。

台大醫院現任骨科部主任王廷明則說，他與趙建銘在台大相差5屆，為一個住院醫師循環，論輩份他是老師、趙為學生，但他當時在台大癌醫任職，趙在台大總院，2人相識但並不熟稔，對其印象不深。

精華 FAQ

  • 她以「前妻」身分指稱兩人婚姻已破裂，並指控趙建銘有不當男女關係、醫術不良，還提醒民眾選診所要慎重，相關留言隨後引爆網路討論。

  • 帳號「趙建銘」在評論區留言否認，表示陳幸妤寫的內容「完全不是事實」，並稱不想多回覆，會持續憑實力與努力服務病人。

  • 衛福部表示僅憑網路留言難以判定，需由台南市衛生局調查；衛生局則說會在診所開業後前往釐清診察、處方與調劑是否合規，若違規將依法裁處。

Google 陳水扁

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