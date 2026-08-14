陳幸妤再爆料：貸款買房贈前夫 網友聲援：趙建銘快還6千萬

前總統陳水扁女兒陳幸妤於Google評論曝光離婚一事引起關注。圖為陳水扁（左）2016年出席陳幸妤（右二）牙醫診所開幕活動，趙建銘（右一）一起現身。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 陳幸妤在診所評論區追加爆料前夫與護理師風波，並揭露房產與貸款仍留在自己名下，離婚後財產分配也引發熱議。

前總統陳水扁 女兒陳幸妤12日生日當天在「趙建銘兆福脊椎骨科診所」Google評論區的驚人爆料引起討論，她昨天深夜更新她該則「評論」，指原先爆料前夫趙建銘與宣稱已婚的許姓護理師糾纏不清等情事，她原本不知情，都是許姓護理師自己寫的；另再追加爆料診所貸款是留在她名下，「請大家別跟我犯一樣的錯誤」。

陳幸妤13日下午出面證實她已經離婚。昨晚再被網友發現她更新一星負評的內容，「補充一下，我所知道的都是許○○自己寫的，我本來什麼都不知道，如果趙醫師覺得不是事實，請去罵自己的護理師自己往臉上貼金。還有，贈與的診所，店面贈與給趙建銘，貸款是留在我名下喔，我沒有A錢，我可是沒有6000萬能贈與。順便告訴大家，夫妻贈與後的房地產，離婚後是不能列入財產分配的，請大家別跟我犯一樣的錯誤，會錯到想殺死自己」。

該篇評論經轉分享到Threads，引起討論，網友表示，「還要繳貸款也太衰」、「她居然還用自己的慘痛教訓提醒其他女孩，別那麼傻」、「幸妤的今日重點：夫妻贈與後的房地產，離婚後不能列入財產分配」、「她一定是本來和平離婚簽字，結果發現原來都是前夫和小三的陰謀所以大抓狂，這真的太賭爛了，居然還要還貸款，怪不得想來個玉石俱焚，誰怕誰」、「夫妻間贈與的房地產，離婚後原則上不會列入剩餘財產分配。真的不要以為結了婚就能毫無保留相信對方，更不要輕易把自己的財產直接送出去」。

網友也說，「陳幸妤真的不內耗，讚，無限支持她」、「陳幸妤真的是怕晚上記者太閒耶，讓全台灣人民晚上吃瓜，真的好瘋好喜歡」、「只有陳幸妤能超越陳幸妤，太帥了」、「是男人就把6000萬還回前妻」、「她的故事告訴我們，就算是前總統的女兒，也一樣可能遇到普通女人會遇到的鬼故事」、「嫁錯人馬上就扶貧了」、「趙建銘快點憑你的實力與努力把6000萬還給陳幸妤」。

陳幸妤昨到牙醫診所看診，中午步出面對記者神情輕鬆，指離婚已是很久以前，又不是一、兩天的事；至於為何選前天留言，她笑說「沒有，看你們太無聊啊，對不對，你們太久沒跑新聞了」、「你們都不報導」。對於評論區相關留言，她說「我知道的跟你們知道的一樣多，我很多事情都不知道，你們有興趣去問他，我就一頭霧水啊，我也不知道是不是事實，也是別人跟我講，就這樣」。

陳水扁雖未正面回應「家務事」，但昨天下午在Threads回應網友指陳幸妤是女權戰士，提及「鼓勵所有受委屈的女性朋友，勇於捍衛選擇，不內耗自己」，似在為愛女加油打氣；他並呼籲媒體停止守在診所外堵訪，更直言：「有必要在傷口上灑鹽嗎？」弟弟陳致中除留言祝福姊姊生日快樂，更引用蘇軾〈定風波〉的詩句，寫下：「回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴。」網友也認為是間接證實離婚。