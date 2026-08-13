陳幸妤自爆離婚 批趙建銘亂搞男女關係 對前妻跟小孩無情無義

前總統陳水扁女兒陳幸妤（右）留言批評趙建銘（左）亂搞男女關係，導致兩人離婚。（本報資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 陳幸妤被指在診所評論留言，證實已與趙建銘離婚。

陳幸妤被指在診所評論留言，證實已與趙建銘離婚。 重點二： 她控訴趙建銘亂搞男女關係，對前妻與3名兒子無情。

她控訴趙建銘亂搞男女關係，對前妻與3名兒子無情。 重點三：留言還提及醫療處置爭議與護理師感情糾紛，批診所失德。

前總統陳水扁 女兒陳幸妤2001年她嫁給骨科醫師趙建銘，婚後育有3子，近日有網友發現疑似陳幸妤本人12日在趙建銘的診所「趙建銘兆福脊椎骨科診所」Google 評論處留言，自爆兩人已離婚且指控趙建銘亂搞男女關係，寧願和三個兒子疏離，也要和小三糾纏不清。

據《鏡週刊》報導，詢問陳家人，陳幸妤證實留言是她本人所寫，會以「前妻」當留言開頭，即表示已經處理完此事(離婚)。若媒體詢問其家人，則以4字回答「沒有補充」。

留言者以「陳幸妤」名義，在趙建銘兆福脊椎骨科診所的Google評論留下1星評價，「陳幸妤」指稱，二兒子曾在打球跳起殺球時發生腳部骨折，但趙建銘起初僅請兒子的叔叔施打PRP，之後因情況遲遲未改善，進一步接受MRI檢查才發現骨折；小兒子則因手腕疼痛多年未癒，留言者同樣不滿趙建銘未能說明確切病因，僅建議以吃藥、打針及使用痠痛藥膏等方式處理。

「陳幸妤」也以自身肩膀傷勢為例，自稱肩膀肌腱斷裂，過去5年間卻一直被當成五十肩治療，趙建銘拿玻尿酸及類固醇到家中施打，也未讓她前往診所或醫院拍片。她表示，後來轉往其他骨科診所接受PRP治療後，症狀已有明顯改善，原先甚至曾疼痛到無法正常穿脫衣物、拿蓮蓬頭及水杯，睡眠也會因疼痛受到影響。「陳幸妤」說「一個對前妻跟小孩都能無情無義的人，能有多少醫德請自行斟酌。」

留言也提及診所護理人員與趙建銘的感情糾紛，點名護理師許芊芊，聲稱對方曾自述遭趙建銘愛慕、追求。留言最後批評診所內部「搞男女關係」，呼籲民眾選擇診所慎之。

胞姊陳幸妤婚變消息曝光，高雄市前議員陳致中針對此事表示「沒有補充意見」，今天也適逢陳幸妤50歲生日，他以北宋文學家蘇軾著名詞句「歸去，也無風雨也無晴」，祝姊姊陳幸妤生日快樂，似乎期許姊姊在經歷婚姻磨難後可以回歸平靜生活。

陳致中所引用的詩詞是北宋著名文學家蘇軾的著名詞作〈定風波・三月七日〉，原文是「莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行。竹杖芒鞋輕勝馬。誰怕？一蓑煙雨任平生。料峭春風吹酒醒，微冷。山頭斜照卻相迎。回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴」。