台語歌后陳盈潔72歲逝 「海海人生」成絕響 情債成一生遺憾

陳盈潔人生大起大落。（本報資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 陳盈潔72歲病逝，歌壇傳奇人生正式落幕。

陳盈潔72歲病逝，歌壇傳奇人生正式落幕。 重點二： 她因感情與擔保借貸，背負多年債務與官司。

她因感情與擔保借貸，背負多年債務與官司。 重點三：晚年罹病入監後惡化，留下未竟歌唱心願。

台語歌后、「歌壇大姐大」陳盈潔昨病逝台北，享壽72歲，傳奇人生落幕。從18歲因一次意外登台開啟歌唱生涯，到後來以「風飛沙」、「海海人生」等歌曲走紅，她一生歷經歌壇高峰、感情波折、扛千萬（台幣，下同，約31萬美元）債務又身陷囹圄到晚年病痛，人生故事充滿起伏。

她向來性格豪爽、重情重義，這也是她「大姐大」外號由來，曾多次為親友擔保，因此背負沉重財務壓力。陳盈潔有客家與泰雅族血統，高中休學駐唱。23歲那年她認識同為歌手的潘健，兩人很快陷入熱戀，但男方其實已有未婚妻，陳盈潔不顧母親反對執意要和對方交往，她極看重這段感情，把自己辛苦賺來的錢給潘健用，但讓她始料未及的是，潘健還在外借錢，且簽的本票都是寫陳盈潔的名字。

後來潘健投資的公司負債累累，離開台灣逃往國外，留下大筆債務給陳盈潔，她後來唱紅「風飛沙」，唱片破百萬張銷量，前後花了7年時間終於還清債務。「風飛沙」成為她歌唱生涯最具代表性的作品之一，她也留下「海海人生」等傳唱至今的歌曲。

陳盈潔34歲時在廖峻介紹下認識李春賀，並在1996年結婚、2003年離婚。2011年，陳盈潔為借280萬元（約8.7萬美元），在本票上讓姊姊冒簽妹妹姓名，法院最終認定她構成「教唆偽造有價證券罪」，經多年官司後判刑3年2個月定讞，2023年入監的她，健康狀況逐漸惡化，入監後又因失智症忘記喝水，曾出現急性腎衰竭、敗血症等狀況，如今走完72年人生，令人不勝唏噓。

陳盈潔近年健康狀況每況愈下，曾中風、罹患失智症，2023年又因急性腎衰竭、敗血症獲准保外就醫，今年5月病情一度急轉直下。音樂人許常德當時探病後，透露她已連續血便10天、整張臉腫到眼睛幾乎睜不開，更忍不住對她說：「如果眼前出現一架火箭，就不要猶豫，趕快搭上去。」

許常德回憶說，兩人真正熟識始於2006年合作專輯「破浪人生」，之後一度失聯，直到疫情期間才重新聯繫。當時陳盈潔因債務及官司問題，長期將自己關在家中，不太願意與外界接觸。再次見面時，她還特地染了頭髮赴約，卻始終話不多，只對許常德說了一句：「交給阿德就放心了啦。」這句話讓他至今難忘。

為了幫陳盈潔完成心願，許常德安排她重新走進錄音室，希望留下新的作品。他透露，錄製「海海人生」時，陳盈潔長達4分鐘沒有開口，最後只是反覆唱著「這情債，怎樣計較輸贏」四句歌詞，讓他當場紅了眼眶，也決定重新調整整首歌曲的呈現方式。

原本許常德還規畫邀請多位歌手共同參與演唱，沒想到僅過一周，陳盈潔便因案件入監服刑；入監後，她的身體狀況迅速惡化。

陳盈潔曾入監服刑。（本報資料照片）