我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨威州州長初選 密爾瓦基郡郡長克勞利獲勝

民主黨威州州長初選 韓裔洪倫廷暫落後

方文山被爆婚內出軌陸女星8年 月給1萬人幣 手寫情書慶生

記者梅衍儂／綜合12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
方文山否認婚外情傳聞。（圖／金酒公司提供）
方文山否認婚外情傳聞。（圖／金酒公司提供）

知名作詞人方文山近日捲入感情傳聞，遭大陸媒體報導，多年來與一名女藝人Y女有密切往來，更被指曾維持長期地下戀情，甚至以簽約藝人的名義對女方進行長達八年的「精神控制」。相關消息在網路掀起熱議，對此方文山11日透過聲明首度回應，否認相關傳聞，並透露事件背後疑似涉及網劇投資糾紛。

自稱知情人士的L先生向大陸媒體爆料，稱Y女約於2013年透過業界人士認識方文山，並指方文山自2015年起在婚姻存續期間追求Y女，過程中曾以解約、出演電視劇「書法武林」女二號等條件承諾力捧女方。爆料還稱，方文山曾以妻子古小力身患重病等說法博取同情，並以「親人、愛人、經紀人」等身分與Y女維持親密關係。

此外，爆料內容更指方文山每月提供Y女1萬元人民幣（約1480萬美元）津貼，要求她接受培訓、學習及創作，並稱兩人曾有長期異地戀情，方文山甚至連續三年以手寫情書、寫詩等方式為女方慶生。L先生聲稱，兩人直到2025年初才正式解約分手，原因則是Y女發現方文山疑似還與其他女性有感情往來。

面對相關指控，方文山助理先前已否認，直言「都是亂傳的」。方文山本人如今也透過北京方道文山流文化傳媒有限公司發布聲明，表示身為公眾人物，有必要對網路傳聞進行澄清。

方文山在聲明中表示，近期團隊正在籌拍一部網劇，由於「求好心切」，目前投入資金已超過一般中長劇體量，但在資金招募、私人借貸及股份比例等問題上，與某投資方產生不滿及誤解。他更指出，該投資方是身邊長期的一名男性友人，並認為相關傳聞是在網劇即將送審完成、預計今年第四季上映前被散播。

方文山認為，相關傳聞勢必影響網劇上線，也可能損及所有參演演員及劇組人員的努力，因此希望外界「謠言止於智者」，不要讓相關演員及工作人員受到影響，並盼劇集能如期上映。

精華 FAQ

  • 大陸媒體指稱他與一名女藝人Y女長期往來，甚至在婚姻存續期間發展地下戀情，還被形容存在精神控制、承諾力捧與長期資助等情節。

  • 爆料稱他曾每月提供1萬元人民幣津貼，要求對方接受培訓與創作，並連續3年以手寫情書、寫詩替女方慶生，兩人直到2025年初才分手。

  • 方文山助理先否認傳聞，方文山本人再透過公司聲明澄清，表示爭議可能與網劇投資、借貸及股份分配不滿有關，盼外界勿影響劇集上線。

上一則

台灣首富林聰吉曾想賣專利給美國 全靠濟公師父擋下來

下一則

新聞評論／甩飛彈藥…「美語老師」肯定沒教的漢光亂象

延伸閱讀

方文山遭爆出軌戀女星8年 昔節目被扒出婚姻真相她說溜嘴

方文山遭爆出軌戀女星8年 昔節目被扒出婚姻真相她說溜嘴
爆「3字天王私生子」網友瘋猜周杰倫 杰威爾怒發聲明喊告

爆「3字天王私生子」網友瘋猜周杰倫 杰威爾怒發聲明喊告
周董遭謠言影射藏私生子怒喊告 女主角劉若雪跟進究責

周董遭謠言影射藏私生子怒喊告 女主角劉若雪跟進究責
華語天王驚爆有私生子 狗仔卓偉曝DNA驗真相 網友瘋猜3字巨星

華語天王驚爆有私生子 狗仔卓偉曝DNA驗真相 網友瘋猜3字巨星

熱門新聞

台灣地標台北101。（路透）

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

2026-08-10 22:15
陳女曾擔任彰化律師公會理事長，另參選全國律師聯合會會員代表期間，還拍攝一組時尚競選照片公開發表在臉書。(截自陳女臉書)

慈濟遭狠詐3千萬 女律師見證嚴法師「下跪頂禮」博信任

2026-08-06 01:10
台北市長蔣萬安6日赴災害應變中心聽取局處白海豚颱風相關防颱因應，被問到東發號簽名風波，他表示，不管是麵線還是油飯，他都很喜歡。(記者林麗玉／攝影)

簽名風波落幕？麵線老店一道白漆全塗了 蔣萬安一句話回應

2026-08-07 02:29
澳州前總理陸克文。(歐新社資料照)

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

2026-08-05 08:51
行政院前政務委員張景森。（本報資料照片）

批執行長吃案銷帳 張景森：慈濟為什麼這麼好騙？以後誰敢捐錢？

2026-08-08 21:47
川湖董事長林聰吉（右二）。記者詹惠珠／攝影

台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘

2026-08-10 11:14

超人氣

更多 >
基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段

基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段
馬斯克：強烈推薦大家去中國看看

馬斯克：強烈推薦大家去中國看看
財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠
照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢

照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢
華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」