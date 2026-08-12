方文山被爆婚內出軌陸女星8年 月給1萬人幣 手寫情書慶生

方文山否認婚外情傳聞。（圖／金酒公司提供）

知名作詞人方文山近日捲入感情傳聞，遭大陸媒體報導，多年來與一名女藝人Y女有密切往來，更被指曾維持長期地下戀情，甚至以簽約藝人的名義對女方進行長達八年的「精神控制」。相關消息在網路掀起熱議，對此方文山11日透過聲明首度回應，否認相關傳聞，並透露事件背後疑似涉及網劇投資糾紛。

自稱知情人士的L先生向大陸媒體爆料，稱Y女約於2013年透過業界人士認識方文山，並指方文山自2015年起在婚姻存續期間追求Y女，過程中曾以解約、出演電視劇「書法武林」女二號等條件承諾力捧女方。爆料還稱，方文山曾以妻子古小力身患重病等說法博取同情，並以「親人、愛人、經紀人」等身分與Y女維持親密關係。

此外，爆料內容更指方文山每月提供Y女1萬元人民幣（約1480萬美元）津貼，要求她接受培訓、學習及創作，並稱兩人曾有長期異地戀情，方文山甚至連續三年以手寫情書、寫詩等方式為女方慶生。L先生聲稱，兩人直到2025年初才正式解約分手，原因則是Y女發現方文山疑似還與其他女性有感情往來。

面對相關指控，方文山助理先前已否認，直言「都是亂傳的」。方文山本人如今也透過北京方道文山流文化傳媒有限公司發布聲明，表示身為公眾人物，有必要對網路傳聞進行澄清。

方文山在聲明中表示，近期團隊正在籌拍一部網劇，由於「求好心切」，目前投入資金已超過一般中長劇體量，但在資金招募、私人借貸及股份比例等問題上，與某投資方產生不滿及誤解。他更指出，該投資方是身邊長期的一名男性友人，並認為相關傳聞是在網劇即將送審完成、預計今年第四季上映前被散播。

方文山認為，相關傳聞勢必影響網劇上線，也可能損及所有參演演員及劇組人員的努力，因此希望外界「謠言止於智者」，不要讓相關演員及工作人員受到影響，並盼劇集能如期上映。