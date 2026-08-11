我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大反轉 網紅遭陷害失蹤3年傳遭撕票 警方回應打臉

傅崐萁未現身協商 韓國瑜批病態「把我們當猴子耍」

台灣首富換人 川湖老董林聰吉身家167億美元 超越陳泰銘165億

台灣新聞組／台北11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川湖董事長林聰吉（右二）。(記者詹惠珠／攝影)
川湖董事長林聰吉（右二）。(記者詹惠珠／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

川湖受惠AI資料中心需求爆發，推升董事長林聰吉以167億美元身家躍居台灣首富，公司也因高毛利與擴產計畫持續受市場追捧。

台灣人工智慧（AI）伺服器滑軌大廠川湖科技董事長林聰吉身家超車國巨董事長陳泰銘，躍居台灣新首富。根據富比士（Forbes）10日更新的即時富豪榜，林聰吉以167億美元個人淨值，超越陳泰銘的165億美元，登上台灣首富寶座。林聰吉目前在全球富豪中排名第173，單日身家增加11億美元，增幅7.1%。

川湖從家具滑軌起家，近年搭上AI資料中心建置潮，如今已成為全球伺服器滑軌主要供應商，帶動公司業績與股價水漲船高，也使林聰吉身家快速膨脹。

該公司第二季毛利率衝上87.42%新高，稅後純益70.88億元，改寫單季新猷，季增6.98個百分點，年增9.92個百分點，每股純益74.38元，超越大客戶Nvidia（輝達，又名英偉達）毛利率表現，是另一大亮點。上半年稅後純益105.73億元，年增2.3倍，每股純益110.96元，為同期新高，超越去年全年獲利。

川湖股價在6日衝上10,100元成為繼信驊、穎崴之後，台股史上第三檔萬元股，目前與信驊同為檯面上「唯二」股價超過萬元的個股；10日股價再大漲7.16%，收在新台幣11,905元，直追「萬六」股王信驊的16,540元股價。

因應業績快速成長，川湖全力啟動擴廠，總經理林淑珍先前表示，美國休士頓廠預計第三季量產，可望為下半年營運注入新動能。

林淑珍強調，川湖從產品開發到智慧化生產系統，全部100%自主研發，同時，台灣二廠預訂2027年中投產，至於旗下子公司川益規劃台灣廠第三、四期擴產，預計今年底發包啟動。

林淑珍預告，川湖下一步考慮前進歐洲設廠，因為高階廚具滑軌長期由歐洲廠商主導，川湖希望打破，歐洲設廠可貼近市場。

川湖目前產品包括Nvidia的GPU、各大平台的CPU、Google的TPU、儲存等，產品非常多元，市占率又高。川湖表示，公司在伺服器滑軌領域布局20年，AI帶動各行各業蓬勃發展，每一個人每天都要用到AI，而川湖是最重要的硬體架構製造商。

精華 FAQ

  • 根據富比士即時富豪榜，林聰吉身家升至167億美元，單日增加11億美元，超過陳泰銘的165億美元，因而躍居台灣首富，全球排名也升至第173名。

  • 川湖第二季毛利率達87.42%創新高，稅後純益70.88億元、每股純益74.38元，上半年稅後純益105.73億元，年增2.3倍，獲利已超越去年全年。

  • 川湖美國休士頓廠預計第三季量產，台灣二廠規劃2027年中投產，子公司川益台灣廠第三、四期也將在今年底發包，另考慮前進歐洲設廠貼近市場。

輝達

上一則

兩岸若開戰共軍首波打這裡 外媒：一天內恐喪失作戰能力

下一則

城鎮韌性演習「降速」變「斷網」？盧秀燕：南部為何不用測

延伸閱讀

台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘

台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘
台今年對美出超可望破紀錄逾2000億 學者憂兩大隱患

台今年對美出超可望破紀錄逾2000億 學者憂兩大隱患
整理包／AI燒錢大考驗 美7大科技財報一次看

整理包／AI燒錢大考驗 美7大科技財報一次看
南韓SK海力士財報「不夠好」又引爆AI疑慮

南韓SK海力士財報「不夠好」又引爆AI疑慮

熱門新聞

陳女曾擔任彰化律師公會理事長，另參選全國律師聯合會會員代表期間，還拍攝一組時尚競選照片公開發表在臉書。(截自陳女臉書)

慈濟遭狠詐3千萬 女律師見證嚴法師「下跪頂禮」博信任

2026-08-06 01:10
台北市長蔣萬安6日赴災害應變中心聽取局處白海豚颱風相關防颱因應，被問到東發號簽名風波，他表示，不管是麵線還是油飯，他都很喜歡。(記者林麗玉／攝影)

簽名風波落幕？麵線老店一道白漆全塗了 蔣萬安一句話回應

2026-08-07 02:29
台灣地標台北101。（路透）

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

2026-08-10 22:15
澳州前總理陸克文。(歐新社資料照)

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

2026-08-05 08:51
徐子翔、譚以欣在2024年步入裡禮堂。（取材自IG）

痛失台玻長子老公 譚以欣難平喪失之痛 曾動念報復：仇恨會毀了自己

2026-08-03 18:36
行政院前政務委員張景森。（本報資料照片）

批執行長吃案銷帳 張景森：慈濟為什麼這麼好騙？以後誰敢捐錢？

2026-08-08 21:47

超人氣

更多 >
查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀

查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀
他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招
升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗
華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事
謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」