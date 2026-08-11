台灣首富換人 川湖老董林聰吉身家167億美元 超越陳泰銘165億

川湖董事長林聰吉（右二）。(記者詹惠珠／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 川湖受惠AI資料中心需求爆發，推升董事長林聰吉以167億美元身家躍居台灣首富，公司也因高毛利與擴產計畫持續受市場追捧。

台灣人工智慧（AI）伺服器滑軌大廠川湖科技董事長林聰吉身家超車國巨董事長陳泰銘，躍居台灣新首富。根據富比士（Forbes）10日更新的即時富豪榜，林聰吉以167億美元個人淨值，超越陳泰銘的165億美元，登上台灣首富寶座。林聰吉目前在全球富豪中排名第173，單日身家增加11億美元，增幅7.1%。

川湖從家具滑軌起家，近年搭上AI資料中心建置潮，如今已成為全球伺服器滑軌主要供應商，帶動公司業績與股價水漲船高，也使林聰吉身家快速膨脹。

該公司第二季毛利率衝上87.42%新高，稅後純益70.88億元，改寫單季新猷，季增6.98個百分點，年增9.92個百分點，每股純益74.38元，超越大客戶Nvidia（輝達 ，又名英偉達）毛利率表現，是另一大亮點。上半年稅後純益105.73億元，年增2.3倍，每股純益110.96元，為同期新高，超越去年全年獲利。

川湖股價在6日衝上10,100元成為繼信驊、穎崴之後，台股史上第三檔萬元股，目前與信驊同為檯面上「唯二」股價超過萬元的個股；10日股價再大漲7.16%，收在新台幣11,905元，直追「萬六」股王信驊的16,540元股價。

因應業績快速成長，川湖全力啟動擴廠，總經理林淑珍先前表示，美國休士頓廠預計第三季量產，可望為下半年營運注入新動能。

林淑珍強調，川湖從產品開發到智慧化生產系統，全部100%自主研發，同時，台灣二廠預訂2027年中投產，至於旗下子公司川益規劃台灣廠第三、四期擴產，預計今年底發包啟動。

林淑珍預告，川湖下一步考慮前進歐洲設廠，因為高階廚具滑軌長期由歐洲廠商主導，川湖希望打破，歐洲設廠可貼近市場。

川湖目前產品包括Nvidia的GPU、各大平台的CPU、Google的TPU、儲存等，產品非常多元，市占率又高。川湖表示，公司在伺服器滑軌領域布局20年，AI帶動各行各業蓬勃發展，每一個人每天都要用到AI，而川湖是最重要的硬體架構製造商。