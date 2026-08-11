台灣首富換人 川湖老董林聰吉身家167億美元 超越陳泰銘165億
川湖受惠AI資料中心需求爆發，推升董事長林聰吉以167億美元身家躍居台灣首富，公司也因高毛利與擴產計畫持續受市場追捧。
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川湖受惠AI資料中心需求爆發，推升董事長林聰吉以167億美元身家躍居台灣首富，公司也因高毛利與擴產計畫持續受市場追捧。
台灣人工智慧（AI）伺服器滑軌大廠川湖科技董事長林聰吉身家超車國巨董事長陳泰銘，躍居台灣新首富。根據富比士（Forbes）10日更新的即時富豪榜，林聰吉以167億美元個人淨值，超越陳泰銘的165億美元，登上台灣首富寶座。林聰吉目前在全球富豪中排名第173，單日身家增加11億美元，增幅7.1%。
川湖從家具滑軌起家，近年搭上AI資料中心建置潮，如今已成為全球伺服器滑軌主要供應商，帶動公司業績與股價水漲船高，也使林聰吉身家快速膨脹。
該公司第二季毛利率衝上87.42%新高，稅後純益70.88億元，改寫單季新猷，季增6.98個百分點，年增9.92個百分點，每股純益74.38元，超越大客戶Nvidia（輝達，又名英偉達）毛利率表現，是另一大亮點。上半年稅後純益105.73億元，年增2.3倍，每股純益110.96元，為同期新高，超越去年全年獲利。
川湖股價在6日衝上10,100元成為繼信驊、穎崴之後，台股史上第三檔萬元股，目前與信驊同為檯面上「唯二」股價超過萬元的個股；10日股價再大漲7.16%，收在新台幣11,905元，直追「萬六」股王信驊的16,540元股價。
因應業績快速成長，川湖全力啟動擴廠，總經理林淑珍先前表示，美國休士頓廠預計第三季量產，可望為下半年營運注入新動能。
林淑珍強調，川湖從產品開發到智慧化生產系統，全部100%自主研發，同時，台灣二廠預訂2027年中投產，至於旗下子公司川益規劃台灣廠第三、四期擴產，預計今年底發包啟動。
林淑珍預告，川湖下一步考慮前進歐洲設廠，因為高階廚具滑軌長期由歐洲廠商主導，川湖希望打破，歐洲設廠可貼近市場。
川湖目前產品包括Nvidia的GPU、各大平台的CPU、Google的TPU、儲存等，產品非常多元，市占率又高。川湖表示，公司在伺服器滑軌領域布局20年，AI帶動各行各業蓬勃發展，每一個人每天都要用到AI，而川湖是最重要的硬體架構製造商。
根據富比士即時富豪榜，林聰吉身家升至167億美元，單日增加11億美元，超過陳泰銘的165億美元，因而躍居台灣首富，全球排名也升至第173名。 川湖第二季毛利率達87.42%創新高，稅後純益70.88億元、每股純益74.38元，上半年稅後純益105.73億元，年增2.3倍，獲利已超越去年全年。 川湖美國休士頓廠預計第三季量產，台灣二廠規劃2027年中投產，子公司川益台灣廠第三、四期也將在今年底發包，另考慮前進歐洲設廠貼近市場。
精華 FAQ
根據富比士即時富豪榜，林聰吉身家升至167億美元，單日增加11億美元，超過陳泰銘的165億美元，因而躍居台灣首富，全球排名也升至第173名。
川湖第二季毛利率達87.42%創新高，稅後純益70.88億元、每股純益74.38元，上半年稅後純益105.73億元，年增2.3倍，獲利已超越去年全年。
川湖美國休士頓廠預計第三季量產，台灣二廠規劃2027年中投產，子公司川益台灣廠第三、四期也將在今年底發包，另考慮前進歐洲設廠貼近市場。
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