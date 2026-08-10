台玻夫人首談喪子 爆婆媳不和 親友批「僅過問喪禮費」冷血

徐子翔、譚以欣在2024年步入禮堂。（取材自Instagram）

台玻總裁夫人徐莉玲與前夫所生的兒子徐子翔，今年春節 期間不幸離世，享年50多歲。沉默多日後，徐莉玲近日首度公開談及喪子心情，坦言至今仍無法走出「白髮人送黑髮人」的悲痛，並認為兒子長年受童年家庭陰影及生活壓力影響，最終走向憂鬱。然而，她的說法曝光後，卻引發徐子翔親友及妻子譚以欣不同看法，再度掀起討論。

據鏡週刊報導，徐莉玲表示，徐子翔從小歷經不完整的家庭環境，長大後又長期獨自面對生活與工作的壓力，她認為這些因素可能對他的心理造成深遠影響。面對喪子之痛，她坦言至今仍難以平復心情，近期幾乎足不出戶，希望透過獨處慢慢整理情緒。

不過，熟悉徐子翔的部分親友對徐莉玲的說法與處理後事的態度卻有不同看法。據報導，徐子翔離世後，後事主要由妻子譚以欣一手打理，有知情人士透露，徐莉玲曾詢問喪禮相關費用，之後婆媳之間幾乎沒有互動，也鮮少關心後續安排，因此有人認為她的態度顯得相對冷淡，甚至以「冷血的媽媽」形容她。

徐莉玲25歲時與永琦百貨簽約，並赴日本接受為期3個月的培訓，當時年幼的徐子翔由父親帶回夫家照顧，母子自此失去聯繫。之後前夫再婚並舉家移民美國，直到1990年，徐莉玲赴美就讀史丹佛大學商學碩士，才終於與兒子重逢。

1993年徐莉玲再婚嫁給林伯實後，長年資助徐子翔在美國的生活費及學費。2017年，徐子翔因美國經濟環境不佳，希望返台發展，徐莉玲不僅協助他返國，還替他購置房產，並支持他創業。

然而，親友透露，徐子翔返台後，一方面希望回應母親的期待，另一方面卻始終難以適應台玻林家企業體系，長期承受龐大壓力與心理負擔。對於徐莉玲將兒子的狀況歸因於童年陰影，譚以欣也透過社群平台提出不同看法。

譚以欣表示：「我從來不是一個相信童年會決定一個人最終會成為什麼樣的人，如果愛只有在你完全順從的時候，才會被給予，那就不是無條件的，那只是一種有條件的認可。」相關發言也引發外界關注，讓這起事件再度成為討論焦點。