從小分離美台兩地…台玻夫人徐莉玲稱亡子受困童年陰影 兒媳發聲反駁

徐子翔、譚以欣在2024年步入禮堂。（取材自IG）

台玻集團總裁夫人、學學文創創辦人徐莉玲近日因港星謝賢 過世後，曾發文談及張柏芝一事，引發外界討論。面對近日網路出現多則相關傳聞，她親自發文解釋長子離世原因，但兒媳譚以欣出聲打臉，表示她從不相信童年會去決定一個人最終會成為什麼樣子，婆媳矛盾似乎浮上檯面。

徐莉玲先前發文，坦言長子徐子翔從小在美國長大，母子倆分離多年，直到2017年因美國經濟低迷，徐子翔希望回台發展，徐莉玲便為他購置房產並協助創業，母子也因此重新建立較頻繁的互動。徐子翔直到49歲才遇到人生伴侶譚以欣，兩人交往半年便求婚，隔年結婚，沒想到徐子翔卻傳出憾事，徐莉玲沉痛表示「這些年可能從小不幸福的家庭陰影，加上長大後孤軍奮鬥的壓力，使他最後選擇抑鬱而終」。

不過兒媳譚以欣對於婆婆的發文不以為然，她在社群貼出徐子翔年幼的照片，發聲反擊：「若如其說，他還須要離開嗎？我從來不是一個相信童年會決定一個人最終會成為什麼樣的人…如果愛只有在你完全順從的時候才會被給予，那就不是無條件的 ，那只是一種有條件的認可。」