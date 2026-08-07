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七世因緣…台70歲男星戀小24歲女友 她3歲就認定「累世認識」

記者趙大智／台北7日電
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姜厚任(左)難得帶女友Era公開亮相。(記者沈昱嘉／攝影)
姜厚任(左)難得帶女友Era公開亮相。(記者沈昱嘉／攝影)

71歲台灣男星姜厚任早年最知名情史是美國女友莎曼珊、加籍模特兒安芮兒，少說已20年沒談戀愛，學佛更讓他清心寡欲。這回帶著整整小兩輪24歲的新歡陳苡孋（Era）現身，他強調「我不是謝賢，不是年紀大了交（小）女友，是相識過程太玄妙才分享」。

兩人交往約莫半年，彼此甜蜜互稱「老公」、「小寶貝」，有「靈通」體質的陳苡孋說，他倆已有六世因緣，今生是第七世，每一世都錯過，但不單純是男女感情，而是一起救人、修行，今生第七世終於重逢。問她是否投胎時沒喝孟婆湯？她搞笑回答：「我喝伯爵拿鐵，無糖少冰！」

姜厚任給女友取了新名字「童芯」，因為她雖然讀了三個碩士和博士學位，甚至擁有五家公司，卻是個容易被騙的生活白癡，像孩子般童心未泯。他開頭就強調女友是高知識分子，免得她「靈通」的背景遭到質疑，「我是珍惜又佩服她的才能，如果沒有善加保護就太浪費了，所以有使命感要保護她」。

陳苡孋三歲時開始看姜厚任主演的戲劇，就認定對方是自己累世認識的人，不過，她並沒有刻意尋找姜厚任，後來就是「時間到了」。多年後，兩人透過臉書重新聯絡，再因參加佛法講座而真正認識，最後發展成戀人。不過姜厚任也坦承，當時陳苡孋自我介紹說一年發生12次車禍、有五家橫跨科技、文化、農業的公司，心想：「糟了，來了個騙子！」直到深入了解，才驚覺她真的是全方面高科技天才。

姜厚任近期在臉書分享跟女友的奇妙歷程，不免遭網友質疑「你被騙啦」，他無奈秀出明信片上民國76年（1987年）的郵戳：「這能造假嗎？」也透露女友因緣巧合在某宮廟連續擲出42個聖筊，連神明都想合作。

陳苡孋從小就是電視兒童，三歲看姜厚任的戲，小學一年級連續三天寄了三封明信片給他。第一封信分享觀劇心得，還評論他和不同女演員的搭配；第二封提到兩人是「累世認識」；第三封則是自我介紹，寫下自己的名字、年級，還叮嚀他不要忘記自己。

陳苡孋還是小學生就寫明信片給姜厚任。（記者沈昱嘉／攝影）
陳苡孋還是小學生就寫明信片給姜厚任。（記者沈昱嘉／攝影）

姜厚任表示，兩人真正重逢並不是因為這三封信，而是多年後透過臉書。當時他誤把系統推薦好友當成好友邀請，因此主動加她為好友名單，之後又因舉辦佛法講座，三度邀請對方參加，兩人才真正認識。

直到有一天，陳苡孋母親整理家中舊物，打電話詢問是否要把童年收藏丟掉，她趕緊請家人全部寄到台北，當年的三封信、簽名照及所有收藏才重新曝光，也讓姜厚任第一次完整知道，原來39年前竟有這段往事。

陳苡孋的字。（記者沈昱嘉／攝影）
陳苡孋的字。（記者沈昱嘉／攝影）

精華 FAQ

  • 兩人先是透過臉書重新聯絡，姜厚任又因佛法講座多次邀請對方參加，才真正熟識並開始交往，時間約半年。

  • 她表示3歲看姜厚任演戲時就覺得熟悉，認為兩人有6世因緣，今生是第7世重逢，且過去每世都不只是感情關係。

  • 陳苡孋母親整理舊物後，當年寄給姜厚任的3封明信片、簽名照與收藏重現，讓他首次完整得知這段39年前的往事。

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