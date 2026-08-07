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「觀念改變一個國家」 高希均90歲辭世 經典名言成絕響

記者陳宛茜／綜合報導
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台灣知名經濟學者高希均5日辭世，圖為他於6月舉行回憶錄新書發表會時，回顧一生經歷...
台灣知名經濟學者高希均5日辭世，圖為他於6月舉行回憶錄新書發表會時，回顧一生經歷。(聯合報系資料照)

台北知名經濟、教育學者與出版人高希均6日辭世，享耆壽90歲。 高希均6月甫出版《高希均回憶錄：從「天下哪有白吃午餐」到「和平幸福」》，他在書中表示：「閱讀能救一個人，觀念可以改變一個國家。」這份信念貫穿他的一生。

1/3財產 主張要捐助陌生人

高希均一生奉獻於教育、出版、媒體與公共政策，遠見天下文化表示，他是「書生報國的典範，君子領導的楷模」。治喪將尊重家屬意願，並遵照高希均生前遺願，一切從簡，不舉行公祭。

高希均曾主張，三分之一的財產給家人，三分之一給其他親近的人，如社區、母校等，三分之一給陌生但需要幫助的人。

逃過南京大屠殺 終身反戰

高希均1936年生於南京，出生後第二年爆發中日戰爭。在日軍占領南京前，高家遷居蘇州躲過劫難。「每當我想到自己與南京大屠殺『擦身而過』，除了感嘆生命的無常，也使我成為一個終身的『反戰者』與『和平倡議者』。」他在回憶錄中表示，沒有任何事情會比「和平」更重要。

高希均1949年隨家人赴台，1959年赴美留學。他在書中回憶，全家傾盡所有為他換得一張赴美單程機票，那張機票是一個家庭將所有希望託付給「教育」的象徵，他也從那刻起領悟：「讀書，就是自救之道」。

他於1964年獲密西根州立大學經濟發展博士，隨後赴威斯康辛大學擔任經濟系教授。1970年代起受當時台灣行政院、台灣大學邀請回台講學，積極參與國家經濟政策研究與規畫。

辦媒體 為台帶來進步觀念

高希均1981年與媒體人殷允芃、王力行創辦「天下雜誌」；1982年與王力行、張作錦創辦「天下文化」出版社、1986年創辦「遠見雜誌」；2002年創辦「未來親子」推動兒童閱讀學習。

1990年代，高希均首創邀請國際大師、專家學者赴台出書演講，包括競爭力大師麥可．波特、英國管理學大師韓第、學習型組織專家彼得．聖吉、軟實力之父奈伊、紐約時報專欄作家佛里曼、哈佛大學教授與費正清中心主任傅高義等，為台灣社會帶來進步觀念。

留經典語錄 著作影響華人

高希均留下許多膾炙人口的語錄：「天下哪有白吃的午餐」、「決策錯誤比貪汙更可怕」、「讀一流書、做一流人、建一流社會」、「書櫃代替酒櫃」、「閱讀救自己」、「溫暖的心、冷靜的腦」、「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」等。

高希均筆耕不輟，在台灣出版40多本書，代表作「天下那有白吃的午餐」獲倫敦金融時報第一屆亞洲企管著作獎，深遠影響數代華人經濟思維與價值觀。他帶領天下文化出版逾5000著作。他的一生為華人世界留下豐富的精神遺產。

高希均的經典名句
高希均的經典名句

精華 FAQ

  • 高希均於6日辭世，享耆壽90歲。消息指出，他生前已完成回憶錄出版，並以「閱讀能救一個人，觀念可以改變一個國家」作為一生信念。

  • 他長期投入教育、出版、媒體與公共政策，先後創辦《天下雜誌》、《天下文化》、《遠見雜誌》與《未來親子》，也引介國際大師觀點，帶動社會進步。

  • 他主張財產應分給家人、親近者與需要幫助的陌生人，也因南京大屠殺經歷而成為終身反戰者，並反覆強調和平、閱讀與教育的重要性。

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