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高希均辭世／他生前最盼美中台和平共處 「戰爭沒贏家」

台灣新聞組／綜合報導
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前任世界日報社長張漢昇(左)代表聯合報系捐出海外捐款，作為四川地震災區學校重建基...
前任世界日報社長張漢昇(左)代表聯合報系捐出海外捐款，作為四川地震災區學校重建基金，當年由愛基會董事高希均(右)接受。（本報資料照片）

台灣「遠見‧天下文化」出版事業創辦人高希均5日辭世，各界人士紛紛發文哀悼。

遠見雜誌社長兼哈佛商業評論全球繁體中文版執行長楊瑪利，貼身跟著高希均工作將近21年，她在臉書上發文表示，「他是要求嚴格，標準最高的老闆，但他也是最關心同事、最溫暖的老闆。常常前一秒還在嚴格指導同仁要改進些什麼（他這個年紀還是會罵人的喔）；但下一秒他就在關心同仁的家庭或健康」。

楊瑪利說「如果說有什麼事情是高教授最放心不下的？我覺得可能就是兩岸的和平了。他是從戰爭中走過來的人，13歲從大陸到台灣，他最知道戰爭的可怕，他呼籲所有政治人物可以小心務實處理敏感的兩岸關係」。

高希均在新書發表會上以「化敵為友，全民無憂」、「兩岸交流，天長地久」、「兩岸一家親，兩岸一起興」、「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」四句話，希望台灣、中國、美國，他這一生中最熟悉的三個地方可以和平共處。

台知名主持人沈春華在臉書上哀悼高希均，提到日前專訪時，高希均思路敏捷、反應迅速；並帶兩本舊書分享，一本是近半世紀前，他為教育部編寫的《公民與道德》；另一本是他返台後撰寫的第一本著作《經濟發展導論》。兩本書都留下了歲月的痕跡，也承載著那一代留學生學成返國，希望為台灣教育盡一份心力的理想。

沈春華也寫道，高沛均分享他75歲生日時收到的一份禮物，是兒子寫了一篇「我從父親身上學到的35件事」。

「這35件事裡，最重要的是什麼？」高希均回答，「在孩子眼中，我是一個心口如一、言行一致的人」。

高希均說，自己幾乎沒有什麼壞習慣，不抽菸、不喝酒、不打牌；交稿一定準時，從不讓編輯催稿。

台大前校長孫震也透露，高希均裸退回到台灣，透過一支筆、一本書、一張桌子，建立了遠見天下文化世界，可以說，「沒有高希均就沒有台灣現在的面貌」。

精華 FAQ

  • 外界最常提到的是他對和平的堅持，尤其希望兩岸與美中台能夠和平共處。他也以教育、出版與公共論述長期影響社會，被視為兼具理想與行動力的人物。

  • 楊瑪利說他是要求嚴格、標準最高的老闆，但同時也很關心同事，會在指導工作後立刻關心家庭與健康，呈現出既嚴厲又溫暖的領導風格。

  • 高希均在新書發表會上強調「化敵為友，全民無憂」等理念，主張兩岸交流與長久和平，並希望台灣、中國、美國這3個他最熟悉的地方能和平共處。

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