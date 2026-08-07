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高希均辭世／「天下哪有白吃的午餐」 名言來自一頓漢堡餐

記者陳宛茜／綜合報導
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遠見、天下文化事業群創辦人高希均。（記者潘俊宏／攝影）
遠見、天下文化事業群創辦人高希均。（記者潘俊宏／攝影）

40歲以上的台灣人，想到高希均就會想到「天下哪有白吃的午餐？」這一句名言。聯合報前社長、北美世界日報前總編輯張作錦，曾為文回憶這一句名言誕生的經過。

1977年4月，張作錦在媒體上看到兩篇署名「高希均」的文章，「字數不多，但觀點新穎，說理動人」。他打聽了一下，作者是威斯康辛大學的經濟學教授，受當時行政院經建會及台灣大學的邀請赴台講學，並向政府提供財經建議。他請高希均吃飯約稿，高希均答應了，來的第五篇稿就是「天下哪有白吃的午餐？」

張作錦回憶，當時台灣雖不富裕，但「聯合報」請作者下個小館還是不成問題的，但高希均卻隨意走進一家快餐店；一杯咖啡、一個漢堡，兩人吃得簡單、談得深入。

這頓餐沒有白吃，催生了膾炙人口的「天下哪有白吃的午餐？」

張作錦分析，那時的台灣政府以人民生計為念，公用事業費用不准漲價；但高希均警告台灣民眾，不能靠政府開支票過日子，羊毛一定出在羊身上。他呼籲政府和社會大眾在觀念和行動上要懂得「付出」和「創新」，才能過渡到一個真正有尊嚴的富裕社會。「天下哪有白吃的午餐？」如暮鼓晨鐘，人人都拿這句話當口頭禪。

後來，高希均發表「決策錯誤比貪汙更可怕」，再給政府重拳。張作錦認為，中華民國能逐漸走向現代化，輿論界是重要力量，高希均便是輿論先鋒隊中的主力。

精華 FAQ

  • 1977年4月，張作錦請高希均吃飯約稿，高希均卻選擇走進快餐店，只點咖啡和漢堡，兩人邊吃邊談後，催生出這篇膾炙人口的文章。

  • 作者指出，當時台灣民眾不宜只靠政府支票過日子，公共支出終究要由社會承擔，因此這句話提醒大家重視付出、創新與責任。

  • 他後來又發表「決策錯誤比貪汙更可怕」等文章，直接對政府提出警示；張作錦認為，他是推動中華民國現代化的重要輿論先鋒。

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