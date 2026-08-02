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21年日本職棒生涯落幕 陽岱鋼淚認「已贏不了自己」

台灣新聞組/台北2日電
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旅外球星陽岱鋼。(本報資料照片)
旅外球星陽岱鋼。(本報資料照片)

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文章摘要整理：

效力Oisix新潟的陽岱鋼宣布本季後退休，結束21年職棒生涯；他坦言身體狀況不佳、已贏不了自己，並在稻葉篤紀送花驚喜下當場落淚。

效力Oisix新潟的台灣外野手陽岱鋼昨在新潟市內飯店舉行引退記者會，正式說明本季結束後結束現役球員生涯的決定。這名曾效力北海道日本火腿鬥士與讀賣巨人的39歲老將，從台灣赴日追夢，在異鄉展開長達21年的職棒旅程，如今帶著眼淚與感謝向球場告別。

陽岱鋼身穿灰色西裝、搭配粉紅色領帶出席記者會。談到引退決定，他坦言身體狀況是最大原因，「這副一直戰鬥到現在的身體，今年也努力想恢復，我做了很多事，包括增重、減重，但狀況都沒有變好。最後是和自己的身體對話後，做出這個決定。」

他也表示，自己對這個決定沒有後悔，「我覺得這樣就好了。」陽岱鋼坦言，年紀增長後必須面對身體逐漸衰退的現實，「我一邊看著現實，一邊告訴自己。頭腦覺得還能贏，但身體已經動不了，這是最大的原因。與其說有什麼做不到，不如說我覺得自己已經贏不了自己。」

陽岱鋼也透露，當他向妻子告知引退決定時，妻子的反應讓他忍不住笑出來。她對他說：「可以啊，退休之後，接下來你要負責做飯的話，就可以退休。」陽岱鋼笑說，妻子的反應很有趣，也讓這個沉重決定多了一點輕鬆氣氛。

陽岱鋼出身台東，赴日本福岡第一高校棒球留學，2005年在高校生選秀第一輪獲日本火腿指名，正式展開職棒生涯。2007年首次升上一軍，2011年站穩中外野先發位置，2013年以47次盜壘拿下洋聯盜壘王，2014年更轟出25支全壘打。憑藉俊足、強打與華麗守備，他幫助日本火腿在2012年奪下聯盟冠軍，更在2016年和大谷翔平等隊友攜手贏得年度總冠軍。

在日職生涯中，陽岱鋼累積出賽1322場，打擊率2成70，敲出1164支安打、105支全壘打，貢獻482分打點與141次盜壘，4度獲得外野手金手套獎。比起數字，他充滿爆發力與觀賞性的球風，更是許多球迷記憶中最鮮明的畫面。

記者會最後，日本火腿二軍監督稻葉篤紀驚喜現身，向陽岱鋼送上花束。看到昔日熟悉的身影，陽岱鋼再也忍不住情緒，當場痛哭，為這場引退記者會留下最動人的一幕。

至於未來規畫，陽岱鋼表示，自己心中當然有想做的事情，但目前球季尚未結束，現在還不方便公開，「接下來還有比賽，我會一場一場全力去打，之後還有時間再好好思考。」他也透露，預計會在球季結束後再向外界說明下一步。

精華 FAQ

  • 他在新潟市內飯店舉行引退記者會，正式對外說明將於本季結束後退休，結束自己長達21年的職棒旅程，現場也向球迷與球團表達感謝。

  • 他表示最大原因是身體狀況不再如以往，即使努力增重、減重與嘗試恢復，狀態仍沒有改善，最後在與身體對話後，認定自己已經贏不了自己。

  • 記者會最後，日本火腿二軍監督稻葉篤紀驚喜現身並送上花束，陽岱鋼看到昔日熟悉面孔後情緒潰堤，當場痛哭，成為引退記者會最動人的一幕。

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