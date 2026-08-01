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負債千億重生 力積董座黃崇仁辭世 享壽77歲

記者簡永祥李孟珊／台北1日電
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力積電董事長黃崇仁7月31日因心肺衰竭於自宅睡夢中辭世。(本報資料照片)
力積電董事長黃崇仁7月31日因心肺衰竭於自宅睡夢中辭世。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

黃崇仁辭世，回顧其帶領力晶歷經巨額債務與下市危機後重生，並以力積電重返資本市場，成為台灣半導體產業具代表性的傳奇人物。

力積電董事長黃崇仁昨日在睡夢中辭世，消息傳出震撼台灣半導體產業，他近40年來在半導體創業歷程驚濤駭浪，創立力晶半導體一度是台灣DRAM龍頭，但也經歷金融海嘯、背負1200億元台幣債務、股票下市。在產業冷眼中，他力挽狂瀾讓力晶起死回生，以力積電重返資本市場，成為產業傳奇人物。

黃崇仁享壽77歲，將由副董事長謝再居依法代理董事長職務。黃崇仁見證台灣記憶體產業興衰，寫下台灣半導體業少見的企業重生案例。市場稱他「九命怪貓」，形容他歷經重重危機、在產業低谷中絕處逢生的韌性。

黃崇仁1949年出生，畢業於台灣大學物理學系，赴美取得博士學位後返台創業。1987年創立力捷，成功打入全球掃描器市場；1994年成立力晶半導體，帶領公司躋身全球動態隨機存取記憶體（DRAM）大廠，並與日本爾必達合作成立瑞晶。

2008年金融海嘯後，DRAM景氣崩跌，力晶因背負高達1200億台幣龐大債務於2012年下市，成為台灣科技業重大事件。面對低潮，黃崇仁並未退出市場，而是推動企業轉型，將力晶轉為晶圓代工模式，成立力積電，聚焦成熟製程與特殊製程，並於2021年重新上市，完成台灣科技業少見的重生案例。

近年人工智慧（AI）浪潮興起，黃崇仁積極布局AI晶片、矽中介層、先進封裝、氮化鎵等技術，多次公開表示力積電將由成熟製程代工廠轉型為AI Foundry，並持續看好AI帶動半導體需求，敢於直言產業趨勢，也讓他成為媒體最常採訪的半導體企業家之一。

不過，黃崇仁的一生也伴隨不少爭議。力晶下市造成投資人重大損失，此外，他過去也曾因旺宏經營權之爭及司法案件引發外界關注，成為其生涯中難以迴避的話題。

儘管評價兩極，業界普遍認為，黃崇仁見證並參與台灣半導體30餘年的發展歷程，始終站在產業第一線。他帶領力晶走過榮景與谷底，推動力積電重返資本市場，成為台灣科技產業史上不可忽視的一頁。

精華 FAQ

  • 黃崇仁辭世後，依公司治理與相關規定，由副董事長謝再居代理董事長職務，確保力積電營運與決策能持續穩定推進。

  • 力晶在金融海嘯後背負高達1200億元債務並於2012年下市，黃崇仁未退出市場，而是推動轉型為晶圓代工，成立力積電，最終於2021年重新上市。

  • 他見證並參與台灣半導體30餘年發展，積極布局AI晶片、先進封裝等新技術；但力晶下市造成投資人損失，且曾涉經營權與司法爭議，評價兩極。

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