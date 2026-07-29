隔2年遭檢舉 林志玲放天燈恐挨罰 稱「會乖乖繳罰金」

名模林志玲前年在台鐵平溪支線上放天燈，近日傳出鐵路警察局接獲檢舉她違法放天燈。（本報資料照片）

名模林志玲 前年在台鐵平溪支線上放天燈，近日傳出鐵路警察局接獲檢舉她違法放天燈，傳訊未到案後已移交鐵道局裁罰。鐵道局不證實是否已開罰，僅表示若確有違法最重可裁處5萬（台幣，下同，約1540美元）罰鍰；林志玲則直言，「會乖乖去繳罰金，謝謝大家的關心」，也呼籲遊客在合法區域施放天燈。

本報系聯合報報導，鐵道局統計，近五年就約有60多件因拍照或放天燈等闖入平溪線挨罰的案例。為了不讓執法和觀光 衝突，鐵道局今年初已修法明定「原則禁止、例外許可」，但公告至今沒有相關單位申請。

林志玲前年和老公Akira帶著兒子到新北平溪，在社群曬出一家三口站在鐵軌上放天燈的天倫照片。知名旅遊網紅夫妻檔去年因在十分老街鐵軌上拍照挨罰1萬，當時就有人質疑為何林志玲沒事。

不過事隔兩年，鐵警局突獲檢舉，上個月二度傳訊林志玲均未到案，案件移交鐵道局裁罰。鐵道局證實，將依照相關事證審酌，若確有違法侵入鐵軌事實，將依鐵路法及行政程序法辦理裁處1萬至5萬罰鍰。

遊客在平溪老街鐵道上施放天燈、拍照已成常態，當地商家形成「鐵道天燈」商業模式，帶買天燈的民眾在鐵道上或周邊施放，幫忙拍照。只要火車一靠近，就有人高喊「火車來了，大家快離開」，遊客才緊急散開。一名菲律賓籍遊客說，「我們都是聽業者說的方式來施放，根本不知道站哪裡合法，哪裡違法」。

旅客到平溪觀光常少不了要放天燈，卻不見得知道在鐵道放天燈竟是「觀光陷阱」。就曾有旅客聽從店家指示卻遭檢舉開罰。