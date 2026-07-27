郭台銘強勢性格曝光 女球友風波態度轉變 曾馨瑩身體微恙破冰現轉機
鴻海創辦人郭台銘近日因與一名謝姓女球友互動頻繁，引發外界關注，相關話題也讓他與妻子曾馨瑩的婚姻狀態再次成為焦點。據「鏡週刊」報導，熟悉郭台銘的人士透露，郭董無論在公司或家庭中，個性都相當強勢，身邊親友多半習慣配合他的決定，較少主動介入他的私人事務。
報導指出，面對近期外界關注的花邊消息，郭台銘始終未對外多做說明，也沒有與曾馨瑩深入討論相關事件。不過，隨著時間推移，外界觀察到曾馨瑩近來身體狀況似乎受到影響，氣色也不如以往，郭台銘對妻子的態度逐漸出現變化，開始關心她的健康狀況，夫妻關係也從過去的緊繃，慢慢出現緩和跡象。
據了解，兩人目前雖然交流仍不算頻繁，但郭台銘逐漸釋出的關心，也讓曾馨瑩感受到關係修復的可能，夫妻之間似乎正踏出重新磨合的第一步。
回顧事件初期，面對婚姻受到外界放大檢視，曾馨瑩承受的壓力也引發討論。報導指出，任何人在面對伴侶相關爭議時，都難以真正保持毫無波瀾，表面的平靜背後，可能承載著許多不為人知的情緒與掙扎。面對媒體追問與外界揣測，曾馨瑩始終選擇低調應對，沒有公開回應過多細節。外界認為，她在風波期間選擇沉默，或許也是試圖守護家庭與自己的尊嚴，等待時間讓事情慢慢沉澱。
郭台銘與曾馨瑩2008年結婚，至今已攜手走過18年婚姻。如今在外界關注之下，兩人關係是否能逐漸修復，也成為外界持續關注的焦點。
因為他與謝姓女球友互動頻繁，引發外界聯想其婚姻狀態是否受影響，連帶讓曾馨瑩的反應與兩人關係是否生變，成為媒體與外界持續追問的焦點。 報導指出，熟悉郭台銘的人士認為他無論在公司或家庭都相當強勢，身邊親友多半習慣配合他的決定，較少主動介入他的私人事務，也使他對外界風波一貫低調。 雖然兩人交流仍不算頻繁，但隨著曾馨瑩身體狀況受到關注，郭台銘開始主動關心她的健康，夫妻氣氛也從先前緊繃慢慢緩和，外界認為已出現重新磨合的轉機。
精華 FAQ
因為他與謝姓女球友互動頻繁，引發外界聯想其婚姻狀態是否受影響，連帶讓曾馨瑩的反應與兩人關係是否生變，成為媒體與外界持續追問的焦點。
報導指出，熟悉郭台銘的人士認為他無論在公司或家庭都相當強勢，身邊親友多半習慣配合他的決定，較少主動介入他的私人事務，也使他對外界風波一貫低調。
雖然兩人交流仍不算頻繁，但隨著曾馨瑩身體狀況受到關注，郭台銘開始主動關心她的健康，夫妻氣氛也從先前緊繃慢慢緩和，外界認為已出現重新磨合的轉機。
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