郭台銘強勢性格曝光 女球友風波態度轉變 曾馨瑩身體微恙破冰現轉機

曾馨瑩(右)、郭台銘結婚18年。（取材自IG）

鴻海 創辦人郭台銘 近日因與一名謝姓女球友互動頻繁，引發外界關注，相關話題也讓他與妻子曾馨瑩的婚姻狀態再次成為焦點。據「鏡週刊」報導，熟悉郭台銘的人士透露，郭董無論在公司或家庭中，個性都相當強勢，身邊親友多半習慣配合他的決定，較少主動介入他的私人事務。

報導指出，面對近期外界關注的花邊消息，郭台銘始終未對外多做說明，也沒有與曾馨瑩深入討論相關事件。不過，隨著時間推移，外界觀察到曾馨瑩近來身體狀況似乎受到影響，氣色也不如以往，郭台銘對妻子的態度逐漸出現變化，開始關心她的健康狀況，夫妻關係也從過去的緊繃，慢慢出現緩和跡象。

據了解，兩人目前雖然交流仍不算頻繁，但郭台銘逐漸釋出的關心，也讓曾馨瑩感受到關係修復的可能，夫妻之間似乎正踏出重新磨合的第一步。

回顧事件初期，面對婚姻受到外界放大檢視，曾馨瑩承受的壓力也引發討論。報導指出，任何人在面對伴侶相關爭議時，都難以真正保持毫無波瀾，表面的平靜背後，可能承載著許多不為人知的情緒與掙扎。面對媒體追問與外界揣測，曾馨瑩始終選擇低調應對，沒有公開回應過多細節。外界認為，她在風波期間選擇沉默，或許也是試圖守護家庭與自己的尊嚴，等待時間讓事情慢慢沉澱。

郭台銘與曾馨瑩2008年結婚，至今已攜手走過18年婚姻。如今在外界關注之下，兩人關係是否能逐漸修復，也成為外界持續關注的焦點。