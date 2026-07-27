我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邊境沙皇威脅一個月後 大批ICE幹員進駐紐約 目標皇后區

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

郭台銘強勢性格曝光 女球友風波態度轉變 曾馨瑩身體微恙破冰現轉機

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曾馨瑩(右)、郭台銘結婚18年。（取材自IG）
曾馨瑩(右)、郭台銘結婚18年。（取材自IG）

鴻海創辦人郭台銘近日因與一名謝姓女球友互動頻繁，引發外界關注，相關話題也讓他與妻子曾馨瑩的婚姻狀態再次成為焦點。據「鏡週刊」報導，熟悉郭台銘的人士透露，郭董無論在公司或家庭中，個性都相當強勢，身邊親友多半習慣配合他的決定，較少主動介入他的私人事務。

報導指出，面對近期外界關注的花邊消息，郭台銘始終未對外多做說明，也沒有與曾馨瑩深入討論相關事件。不過，隨著時間推移，外界觀察到曾馨瑩近來身體狀況似乎受到影響，氣色也不如以往，郭台銘對妻子的態度逐漸出現變化，開始關心她的健康狀況，夫妻關係也從過去的緊繃，慢慢出現緩和跡象。

據了解，兩人目前雖然交流仍不算頻繁，但郭台銘逐漸釋出的關心，也讓曾馨瑩感受到關係修復的可能，夫妻之間似乎正踏出重新磨合的第一步。

回顧事件初期，面對婚姻受到外界放大檢視，曾馨瑩承受的壓力也引發討論。報導指出，任何人在面對伴侶相關爭議時，都難以真正保持毫無波瀾，表面的平靜背後，可能承載著許多不為人知的情緒與掙扎。面對媒體追問與外界揣測，曾馨瑩始終選擇低調應對，沒有公開回應過多細節。外界認為，她在風波期間選擇沉默，或許也是試圖守護家庭與自己的尊嚴，等待時間讓事情慢慢沉澱。

郭台銘與曾馨瑩2008年結婚，至今已攜手走過18年婚姻。如今在外界關注之下，兩人關係是否能逐漸修復，也成為外界持續關注的焦點。

精華 FAQ

  • 因為他與謝姓女球友互動頻繁，引發外界聯想其婚姻狀態是否受影響，連帶讓曾馨瑩的反應與兩人關係是否生變，成為媒體與外界持續追問的焦點。

  • 報導指出，熟悉郭台銘的人士認為他無論在公司或家庭都相當強勢，身邊親友多半習慣配合他的決定，較少主動介入他的私人事務，也使他對外界風波一貫低調。

  • 雖然兩人交流仍不算頻繁，但隨著曾馨瑩身體狀況受到關注，郭台銘開始主動關心她的健康，夫妻氣氛也從先前緊繃慢慢緩和，外界認為已出現重新磨合的轉機。

鴻海 郭台銘

上一則

無懼查水表 萊爾校長製作人再推影片「油萊油去查水表遊戲」

下一則

號召725上凱道...成國民黨共主角逐大位？蔣萬安1句話回應

延伸閱讀

正宮反擊？郭台銘密會女球友 曾馨瑩：有些委屈無法解釋

正宮反擊？郭台銘密會女球友 曾馨瑩：有些委屈無法解釋
郭台銘爆情陷女球友 當初促成豪門姻緣的關鍵人：曾馨瑩是公認的仙女

郭台銘爆情陷女球友 當初促成豪門姻緣的關鍵人：曾馨瑩是公認的仙女
50歲後夫妻最常吵的不是錢 專家曝「1問題」最傷感情 恐釀熟年離婚

50歲後夫妻最常吵的不是錢 專家曝「1問題」最傷感情 恐釀熟年離婚
「女強男弱」是主因？ 「浪姐」李小冉驚傳去年底低調離婚

「女強男弱」是主因？ 「浪姐」李小冉驚傳去年底低調離婚

熱門新聞

移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造幾內亞比索護照，依法查扣送辦。(移民署國境事務大隊提供)

買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破

2026-07-23 23:11
陶朱隱園。(記者游智文／攝影)

32歲男無貸款買陶朱隱園 身分曝光「真正頂級富豪」

2026-07-22 21:50
王文洋。（本報資料照片）

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

2026-07-23 20:18
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客下機入境後，一眼就能認出報名的旅行社接機人員，以便直奔飯店或開始行程。圖為讀賣巨人來台時粉絲接機的情況。(本報資料照片)

桃機8月起禁接機立牌、行李占位 最高罰2.5萬台幣

2026-07-20 02:21
空軍F-16戰機今年1月於花蓮外海失事，飛行員辛柏毅少校失聯至今。辛的妻子25日在社群平台分享一組婚紗照，身穿白紗的她懷抱丈夫生前燦笑照片，寫下「辛太太準備畢業了」，深情告白感動大批網友。（reeeee2812授權提供）

「辛太太準備畢業了」 台F-16失聯飛官辛柏毅妻拍婚紗照惹淚崩

2026-07-26 05:13

超人氣

更多 >
美國哪一州最有幸福感？加州不是唯一答案 華人答案很現實

美國哪一州最有幸福感？加州不是唯一答案 華人答案很現實
菲爾茲獎得主／中國數學家鄧煜是「張靚穎迷弟」曾為她寫了3首詩

菲爾茲獎得主／中國數學家鄧煜是「張靚穎迷弟」曾為她寫了3首詩
自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得
獨家專訪／NASA太空人林琪兒：剛到台灣時像觀光客，離開時像家人

獨家專訪／NASA太空人林琪兒：剛到台灣時像觀光客，離開時像家人
科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手

科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手