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台選手創紀錄…36歲周天成中國羽賽奪冠 超級1000最年長

記者曾思儒／台北27日電
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在江蘇常州舉行的2026中國羽毛球公開賽決賽，中華選手周天成奪得男單冠軍。 (中...
在江蘇常州舉行的2026中國羽毛球公開賽決賽，中華選手周天成奪得男單冠軍。 (中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

36歲的周天成在中國公開賽三局擊敗波波夫奪冠，不僅拿下本季首冠，也成為超級1000賽事史上最年長冠軍，並與林俊易的四強表現一同替台灣羽球注入強心針。

36歲的台灣羽球「一哥」周天成，昨天在中國公開賽三局力退法國好手波波夫奪冠，除奪下本季第一座冠軍，更寫下超級1000賽事最年長冠軍紀錄，加上「左手重砲」林俊易也打進四強，為9月名古屋亞運注入強心針。

中國公開賽屬於世界羽聯（BWF）一年只有四站的超級1000大賽，總獎金高達200萬美金，僅次於年終賽，世界排名第6的小天一路闖關，包括八強賽三局力退地主「世界球王」石宇奇、四強「內戰」拍下名古屋亞運隊友林俊易，打進決賽已締造個人在中國公開賽最佳紀錄。

昨天碰世界排名16的波波夫（Toma Junior Popov），周天成首局面對身高196公分的波波夫，不論攻守就較慢進入狀態，一度陷入6比12的劣勢；不過他隨即調整節奏，靠著出色的前、後場調動，以及果決的殺球判斷，回敬1波9比1攻勢要回主導權，順利收下首局。

第2局周天成換到較難控球的半場，多次主動扣殺都出界，而自己對於出界球的判斷也頻頻發生失誤，讓波波夫很輕鬆的追回1局。

關鍵的第3局，周天成把握住較好控球的半場，先以11比4的優勢進入技術暫停；短暫休息雙方換邊後，周天成依舊穩紮穩打，反觀波波夫越打越急躁，防守幾乎不到位，讓周天成始終維持安全分差，一路領先下拍下波波夫，以21比15、7比21、21比13迎接本季首冠，也是2019年印尼公開賽後個人第二座超級1000分金盃，一併帶回14萬美金（約453萬台幣）冠軍獎金。

從2022年開始，周天成每年至少都有一座冠軍進帳，今年在亞運前進帳本季首冠，還以36歲6個月又18天年紀成超級1000賽的最年長冠軍，改寫原本印尼傳奇男雙塞提阿萬的紀錄。

BWF一年僅4場超級1000等級賽事，獎金和積分僅次於奧運和世界錦標賽，在中國羽球公開賽史上，台灣僅在1996年由印尼轉籍台灣的陳鋒拿過一次冠軍，今年由周天成再度締造歷史，更是中國公開賽史上，首位台灣純本土球員奪冠。

精華 FAQ

  • 周天成在中國公開賽決賽對上法國好手波波夫，歷經3局激戰後以21比15、7比21、21比13勝出，成功拿下本季首冠，也收下個人在超級1000賽事的重要里程碑。

  • 這是周天成本季第一座冠軍，也是他繼2019年印尼公開賽後的第2座超級1000金盃；更重要的是，他以36歲6個月又18天成為超級1000賽史上最年長冠軍。

  • 文章提到「左手重砲」林俊易也打進四強，周天成與林俊易在中國公開賽都有亮眼表現，顯示台灣男單整體狀態不錯，並為9月名古屋亞運提前累積信心。

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