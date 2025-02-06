大S回家了…徐家聲明不辦告別式 小S：若思念放心中吧

小S(右二)與丈夫許雅鈞5日送大S骨灰回家。(本報資料照片)

大S (徐熙媛)2日在日本因流感併發肺炎猝逝，享年48歲，她的遺體已在日本火化，也在不願被外界打擾之下，昨由妹妹小S 、小S老公許雅鈞、S媽及具俊曄 以私人包機方式帶大S骨灰回家，徐家人隨即也透過聲明表示，不會幫大S舉辦告別式，尊重她低調的個性。

大S的骨灰昨下午3點在具俊曄及家人護送下，以私人包機方式回到台灣，S媽曾表示，因為大S生前最擔心的就是記者的追拍，所以懇請媒體在大S返台時，幫忙完成大S的心願，不要跟拍，而徐家人果然也做到對大S的承諾，低調護送她回到最熟悉的家鄉。外傳承辦大S喪禮的是當初幫小S公公許慶祥辦的龍巖集團，不少媒體聞風到龍巖會館等候，但工作人員出面表示：「真的不是我們，不需要在外面守候。」否認承辦大S身後事。

大S先前歷經產子導致癲癇發作陷入昏迷，走過鬼門關的她，對於生死態度也格外豁達，她曾向身邊好友交代遺言，表示自己最想要的告別式，就是要充滿開心歡樂的氣氛，喝她最喜歡的香檳、吃好吃的東西，千萬不要哭，當時好友們都覺得她在開玩笑，沒人放在心上，而小S昨透過經紀人表示，姊姊已經平安到家：「相信此刻她已在天上開開心心、無憂無慮！我們不會幫熙媛辦告別式，因為她一向都是喜歡低調的人，若思念她，就放在心中吧！我們全家感激您對熙媛的愛～」