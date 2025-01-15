這道菜對她很特別…龍應台要李四端 請吃飯要點「螞蟻上樹」

龍應台(右)在「大雲時堂」接受主持人李四端(左)的訪問。(圖／八大提供)

台灣資深媒體人李四端主持的全新一季「大雲時堂」，坦言曾遇過很難繼續訪下去的窘境，他謙虛表示：「我們有時候跟人家聊天，也會突然忘了對方很多的小細節，我要說的意思就是很多的過程中，其實是雙方的。」李四端大方分享讓訪談順暢的方法，「一個就是我們把節目錄影拉長，讓他（來賓）的那個慢火能夠烘出來，還有一個，就是讓他說吧！拋開原來設定的主題，看他今天喜歡說什麼，也許有時候反而有好的答案！」

最新一集來賓邀請到作家龍應台，她在節目中點了思親的料理「香椿炒蛋」和「螞蟻上樹」，龍應台描述母親24歲時就離鄉背井，小時候聽母親說起家鄉時，就會講到「香椿炒蛋」，某次偶然在建國花市，聽到有人在介紹香椿，讓她嚇了一跳，馬上買了一株，「因為那就是媽媽的樹，她的思鄉。」

另一道菜「螞蟻上樹」，則是和父親有關，「我爸是湖南人，他是吃辣的，所以『螞蟻上樹』這個都是當我媽跟他沒有在吵架，或者不高興之後，想要安撫他的情緒的時候，就弄個『螞蟻上樹』給我爸吃。」也因此只要看到「螞蟻上樹」這道菜就會讓龍應台想到父親，她到現在也很愛吃這道料理，甚至還直率地提醒李四端：「下次要請我吃飯的時候，就要點『螞蟻上樹』！」