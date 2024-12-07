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王齊麟6位數鑽戒求婚 婚禮生子規畫曝

記者胡瑞玲／台北即時報導
昨晚求婚成功的奧運金牌羽球國手王齊麟，今天回到母校民權國小參與中華郵政舉辦的金牌郵筒啟動典禮。(記者胡瑞玲／攝影)
昨晚求婚成功的奧運金牌羽球國手王齊麟，今天回到母校民權國小參與中華郵政舉辦的金牌郵筒啟動典禮。(記者胡瑞玲／攝影)

羽球黃金男雙「麟洋配」的王齊麟昨晚向女友「樂天女孩」陳詩媛（十元）求婚成功，王齊麟今(7)出席中華郵政於母校民權國小設置金牌郵筒啟用典禮，他受訪時表示，開心人生邁入下個階段，盼自己可以承擔更多責任，「未來會帶給她幸福」，因明年還有很多比賽，希望在比賽空檔可辦婚禮。

王齊麟表示，很開心人生邁入下個階段，希望自己可以承擔更多責任、更加穩重，未來還會繼續球場上表現，希望也能有更多好的表現帶給大家。

王齊麟昨晚求婚拿出價值6位數的鑽戒，為來自法國珠寶品牌CHAUMET的Bee My Love系列，鑽石約0.5克拉。王齊麟今對此表示，價格其次，心意才是最重要，也很開心女友有答應他的求婚，未來會帶給女友幸福。

王齊麟說，奧運過後就開始籌備，認為自己也該邁入下個階段，至於何時舉辦婚禮，因為明年還有很多比賽，希望在比賽中間能有時間舉辦婚禮。

針對求婚巧思，王齊麟表示，有與陳詩媛身邊最好的朋友討論，會在文華東方求婚及選擇該鑽戒，都是女友很喜歡的場地及品牌，希望能讓她感受到用心；昨天求婚現場，李洋也在，王齊麟說，這種重要時刻，身邊所有好友都要在，李洋當然也一定要在。

王齊麟表示，籌備求婚時有詢問李洋要不要一起來現場，李洋一開始還問說「合適嗎？」，而他則回應當然適合，肯定要有李洋，「這麼重要的時刻怎麼可能沒有他」。

至於是否希望盡快有小孩？王齊麟說，他和陳詩媛都非常喜歡小孩子，一定是在計畫內，但會順其自然；有媒體詢問，齊麟是「70」，詩媛是「10」，小朋友取名會不會是「80」，王齊麟連忙說，「不能用80拉，我們要反霸凌，不能霸凌（80）」。

王齊麟表示，今天陳詩媛也有陪同一起回母校參與金牌郵筒活動，回到母校就猶如回到家一樣，也很開心可以帶陳詩媛回到母校，與她分享校友及在學校的點點滴滴。

華郵 羽球 奧運

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