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黑白集／瓊瑤果然是瓊瑤 一輩子做自己

黑白集
作家瓊瑤選擇提前熄燈，確保快樂翩然，一輩子做自己。（本報資料照片）
作家瓊瑤選擇提前熄燈，確保快樂翩然，一輩子做自己。（本報資料照片）

「他們說世界上沒有神話，他們說感情都是虛假，他們說不要做夢不要寫詩，他們說我們都已經長大」，從戀上老師的高中生陳喆，蛻變為中文世界言情女王，瓊瑤用大半輩子強力反駁，這段她親筆寫下的歌詞。

「美」是貫穿瓊瑤作品的關鍵。在「招弟」、「罔市」尚存的年代，她就給讀者章含煙、高凌風、柯夢南。主角一律外型脫俗，講著強烈的情話，也總是遭遇各式打壓。儘管被視為畸戀，王子和公主總是一往無前。

從聯考前課堂，到加工出口區宿舍，瓊瑤曾是少女們的心理慰藉。誰都知道那世界不存在，卻又都渴望化身於其中。這或許能解釋，瓊瑤劇在大陸掀起的熱潮，比台灣更強大而持久；因為它們既反叛又逃避，符合集體苦悶社會的需求。

小說裡深深折磨主角的社會桎梏，如今多半已不成問題；但對後現代的人們，即使競相把名字改得更像瓊瑤人物，對瓊瑤的世界卻逐漸由「不能」轉成「不為」。畢竟，這年頭「做愛」比「談愛」更重要，更吸引網路流量。

女王可以堅守親手打造的愛情城堡，卻不能遏止歲月對青春的無情掠奪。尤其丈夫晚年輾轉病榻，極盡痛苦，與其畢生追求境界相悖。於是她選擇提前熄燈，確保快樂翩然，尊嚴比呼吸更重要。

社會驚動之餘，卻也得說：瓊瑤果然是瓊瑤，一輩子做自己。

瓊瑤

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