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瓊瑤昔苦勸三毛回頭 林青霞悼念恩師曝16天前最後對話

記者陳慧貞、陳建嘉／台北6日電
林青霞（右）當年因為主演的瓊瑤著作「窗外」，走紅演藝圈。（取材自微博）
林青霞（右）當年因為主演的瓊瑤著作「窗外」，走紅演藝圈。（取材自微博）

知名作家瓊瑤4日於家中過世，她生前曾提倡「善終權」，但當年流浪文學作家三毛因失去摯愛荷西，數度有輕生念頭，卻是在瓊瑤苦勸七小時回頭，未料，時隔多年，86歲的瓊瑤走上同樣的路，令過往曾合作過的藝人明星悲痛不已，林青霞聽聞噩耗後無比傷痛，一夜難眠後，昨清晨5時又發聲悼念恩師，傷心表示「心好痛」，並曝光兩人在16天前最後的對話。

瓊瑤上周突曬出「善終文」，回憶與平鑫濤生前點滴，一句「我是多麼多麼的想你」，道盡對亡夫的思念，發文僅隔一周，瓊瑤在4日自主選擇人生落幕，但不少讀者仍記得當年她曾苦勸三毛珍惜生命的故事，當時三毛在失去荷西後，精神狀態不佳，甚至準備殉情，瓊瑤邀三毛到家中，苦勸三毛「要好好活下去」，一聊七個小時，直到得到三毛承諾放棄輕生念頭，才讓對方回家，這段故事也收錄在三毛所著「送你一匹馬」中， 但後來三毛仍在荷西過世12年後，追隨荷西而去，如今瓊瑤走上同樣的路，令人無限唏噓。

林青霞表示，「心好痛。昏沉沉的拿著手機，滑到微信跟瓊瑤姊通訊息的頁面。她回覆我的最後兩個字是『不錯！』時間是11月18日13:22，算一算才是16天前的事」。林青霞再往前滑兩人微信的對話，有不少以前她拍瓊瑤電影的片段，當時曾讓瓊瑤讚嘆表示：「好多美麗的記憶！」林青霞感性回應：「最好的是留下了青春印記」。

瓊瑤 微信

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