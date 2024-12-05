用音樂、文字創一個世代… 劉家昌、瓊瑤過世 但回憶永存

瓊瑤創造一個世代的愛情經典，近日與「流行音樂教父」劉家昌相繼過世，令人不勝唏噓。(取材自瓊瑤臉書)

音樂人劉家昌 2日癌逝，而作家瓊瑤 4日在新北淡水家中輕生，兩人生前其實多有合作，回顧劉家昌的一生，他大學肆業後，在夜總會演唱西洋歌曲，一開始發展並不順利，直到1968年為瓊瑤電影打造同名主題曲「月滿西樓」打響知名度，因而獲得「鬼才」美譽。

中央社報導，劉家昌在電影和音樂圈曾有不少膾炙人口歌曲，瓊瑤則是透過文字和改編的影視作品成就了無數人的回憶。而兩人也共同在歌曲中創作，劉家昌寫曲、瓊瑤寫詞，為觀眾留下深刻的回憶。

劉家昌曾多次和瓊瑤合力創作歌曲，包含歸亞蕾演唱的「庭院深深」，還有由蕭孋珠演唱的電影「一簾幽夢」同名歌曲，以及甄妮演唱電影「秋歌」中的「秋歌」、「秋天在我們手裡」及〈幸福永遠〉等歌。

其中「一簾幽夢」的歌詞「我有一簾幽夢/不知與誰能共/多少秘密在其中/欲訴無人能懂/窗外更深露重/今夜落花成塚/春來春去俱無蹤/徒留一簾幽夢」；或是「庭院深深」最後的「不如歸去/不如歸去/啊啊啊啊/不如歸去」，都留給觀眾更多餘韻。