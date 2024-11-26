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周玉蔻要坐牢了 爆張淑娟、蔣孝嚴「滾床單」結果是烏龍 判1年6月

記者王聖藜／台北26日電
前中國小姐張淑娟。(本報資料照片)
前中國小姐張淑娟。(本報資料照片)

台灣資深媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，周、蔡依誹謗、個資法起訴，台北地院審理，張淑娟每庭必到與周、蔡對決，合議庭今判周女、蔡女各有期徒刑1年6月，須坐牢。可上訴。

張淑娟向民視、周玉蔻、蔡玉真請求侵權損害賠償、連帶求償2000萬元，宣判後，移由民事法庭分案審理。

法院日前開辯論庭。張淑娟說，她被誹謗2年來身心受折磨，若不是周玉蔻錯誤爆料，她上街就只是中年大嬸，而蔡玉真曾嗆聲要翻出她在華航的「黑歷史」，還自稱基督徒「請不要把耶穌拉進來！」

張淑娟說，她2017年退休後去東海大學念書，是一介平民「為何要追殺老百姓」她說，依民視主播胡婉玲講法，「滾床單」意思是脫光衣服，嗆周玉蔻「妳要不要去滾一滾！」張女還說周玉蔻、蔡玉真一個政大、一個台大「卿本佳人，奈何作賊」。

辯論庭中，周玉蔻向張淑娟鞠躬道歉，表示她因查證不周對張淑娟造成傷害，也感同身受願誠摯道歉；蔡玉真表示，她的初衷只是想讓社會大眾知道蔣家的財富、誠信有問題，願向張淑娟認罪、道歉。

審理中，周玉蔻再三強調她的「消息來源」是一場餐會，所謂「消息來源餐會」發生時間是2021年4月18日中午，地點在台北市伊通街「玖尹」新派中式餐酒館B1，周一度聲請傳喚餐廳公關經理戴芝蕙作證證明其爆料有所本。

周口中的餐會，由薇閣中學董事長李傳洪召集，戴芝蕙是陪客，來賓有筆名「司馬文武」的國防安全研究院諮詢委員江春男、新光集團保安長馬振華夫妻、新新聞前黃姓記者、台灣大學許姓教授夫妻、李傳洪的王姓與蔡姓特助、王姓攝影師以及名嘴蔡玉真，不過，戴芝蕙到案作證時，證詞不利周玉蔻。

2022年9月26日，張淑娟不滿周玉蔻、蔡玉真在民視「辣新聞」節目及臉書發文，指她是台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴的「緋聞案女主角」，在立委王鴻薇陪同下對2人提告。

檢方調查，周女、蔡女稱2021年4月18日她們在某餐廳吃飯，聽到曾擔任晶華酒店VIP訂房主管的戴芝華提過此事，不過，戴女作證卻稱，不曾替張淑娟訂房，不但未曾提過此事，且晶華酒店也未保存訂房資料。

檢方認定，周玉蔻、蔡玉真擅自發表不實言論，且任意散布張淑娟的姓名、婚姻、照片，違法事證明確，2人以「擠牙膏」方式特定張淑娟身分，炒熱議題並博取社會關注，依加重誹謗、個資法起訴她們。

名嘴蔡玉真。(本報資料照片)
名嘴蔡玉真。(本報資料照片)
資深媒體人周玉蔻。(本報資料照片)
資深媒體人周玉蔻。(本報資料照片)

辯論 中華民國 退休

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