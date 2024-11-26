周玉蔻要坐牢了 爆張淑娟、蔣孝嚴「滾床單」結果是烏龍 判1年6月

前中國小姐張淑娟。(本報資料照片)

台灣資深媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國 小姐張淑娟和台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，周、蔡依誹謗、個資法起訴，台北地院審理，張淑娟每庭必到與周、蔡對決，合議庭今判周女、蔡女各有期徒刑1年6月，須坐牢。可上訴。

張淑娟向民視、周玉蔻、蔡玉真請求侵權損害賠償、連帶求償2000萬元，宣判後，移由民事法庭分案審理。

法院日前開辯論 庭。張淑娟說，她被誹謗2年來身心受折磨，若不是周玉蔻錯誤爆料，她上街就只是中年大嬸，而蔡玉真曾嗆聲要翻出她在華航的「黑歷史」，還自稱基督徒「請不要把耶穌拉進來！」

張淑娟說，她2017年退休 後去東海大學念書，是一介平民「為何要追殺老百姓」她說，依民視主播胡婉玲講法，「滾床單」意思是脫光衣服，嗆周玉蔻「妳要不要去滾一滾！」張女還說周玉蔻、蔡玉真一個政大、一個台大「卿本佳人，奈何作賊」。

辯論庭中，周玉蔻向張淑娟鞠躬道歉，表示她因查證不周對張淑娟造成傷害，也感同身受願誠摯道歉；蔡玉真表示，她的初衷只是想讓社會大眾知道蔣家的財富、誠信有問題，願向張淑娟認罪、道歉。

審理中，周玉蔻再三強調她的「消息來源」是一場餐會，所謂「消息來源餐會」發生時間是2021年4月18日中午，地點在台北市伊通街「玖尹」新派中式餐酒館B1，周一度聲請傳喚餐廳公關經理戴芝蕙作證證明其爆料有所本。

周口中的餐會，由薇閣中學董事長李傳洪召集，戴芝蕙是陪客，來賓有筆名「司馬文武」的國防安全研究院諮詢委員江春男、新光集團保安長馬振華夫妻、新新聞前黃姓記者、台灣大學許姓教授夫妻、李傳洪的王姓與蔡姓特助、王姓攝影師以及名嘴蔡玉真，不過，戴芝蕙到案作證時，證詞不利周玉蔻。

2022年9月26日，張淑娟不滿周玉蔻、蔡玉真在民視「辣新聞」節目及臉書發文，指她是台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴的「緋聞案女主角」，在立委王鴻薇陪同下對2人提告。

檢方調查，周女、蔡女稱2021年4月18日她們在某餐廳吃飯，聽到曾擔任晶華酒店VIP訂房主管的戴芝華提過此事，不過，戴女作證卻稱，不曾替張淑娟訂房，不但未曾提過此事，且晶華酒店也未保存訂房資料。