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林昱珉表現 媽媽打100分 張奕「從戰力外到世界冠軍」

台灣新聞組／台北26日電
中華隊先發投手林昱珉。(記者許正宏／攝影)
中華隊先發投手林昱珉。(記者許正宏／攝影)

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，選手一戰成名；林昱珉先發4局壓制日本打線讓球迷感動且開心，從小看他長大的親友昨天一早湧到台東知本林母經營的早餐店道賀，林媽媽忙碌中不時咧嘴燦笑，好心情藏不住。

21歲的林昱珉投球霸氣十足，雙臂包手刺青一度登上日本社群關鍵熱搜，旅美的他全英文接受媒體採訪，更讓台人見識到他英文實力。林媽媽說，兒子從小活潑好動，將美國職棒大聯盟視為最大夢想，小時候請英語家教加強外語，「兒子的表現100分」。

中華隊投手群防禦率2.51是奪冠一大關鍵，擁有旅日經驗的張奕、陳冠宇、郭俊麟頻頻成為日媒關注對象，更盛讚張奕「從西武隊戰力外到世界冠軍」，克服艱難的1年。

中華隊本屆賽事6勝紀錄，張奕專職中繼任務包辦一半，出賽5場合計投8局未失分，包括前天對日本隊冠軍賽連續3局讓對方掛零；他充滿霸氣表示，12強賽雖是中繼投手身分，但給了自己很大信心，明年球季目標是成為先發投手。

張奕從日本高校起旅日15年，日職一軍生涯在歐力士隊、西武隊5年，去年季後收到西武隊「戰力外」通知，決定回台打球。他先在台鋼雄鷹隊擔任培訓選手，過了半年無薪打球的日子，7月加盟富邦悍將隊，首次以中職球員身分前進世界12強賽，成為隊上勝投王。

日媒Full-Count指出，張奕很有耐心度過艱難的1年，12強賽登上投手丘時，不只台灣啦啦隊，連日本球迷都鼓掌叫好，擊敗日本奪冠軍也是特別經驗；他的心情很複雜，但一路堅持走到這一步，自認可以走得更高、沒有放棄。

一壘手潘傑楷是台東關山阿美族人，由阿嬤一手帶大，前晚滑壘受傷，阿嬤難過又不捨，邊看比賽邊落淚。昨天關山鎮長彭成豐等人到潘家貼「關山之光」紅榜慶賀。潘爸爸說，家裡經濟條件不好，一度借錢栽培小孩打球，感謝當年幫助他們家的米廠老闆，「打贏日本很難，雖然小受傷，但拿到世界冠軍非常值得」。

二壘手岳東華昨打越洋電話向父親岳忠明請安，直言在日本打球卻聽到台灣球迷加油聲超大，感覺好像在自家主場，很高興拿到冠軍，也很滿意在二壘前的撲球美技。

岳忠明說，他以前打慢速壘球，岳東華從小撿球撿出了興趣，有天問他宜蘭哪裡可打棒球，於是送他去三星國小念書，當時每天從大同鄉寒溪村搭車到羅東鎮再換車到三星國小相當辛苦，原本練投手，手受傷才轉打擊，三星國小將提報為傑出校友。

擁有旅日經驗的張奕，成為日媒關注對象。(本報資料照片)
擁有旅日經驗的張奕，成為日媒關注對象。(本報資料照片)

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