蔡英文哈利法克斯演說 宣布論壇明年首次在台舉行

中華民國前總統蔡英文23日在加拿大舉行的「哈利法克斯國際安全論壇」，以「馬侃公共服務領袖獎」得主身分發表演說。（圖／蔡英文辦公室提供）

中華民國 前總統蔡英文 23日以「馬侃公共服務領袖獎」得主身分在「哈利 法克斯國際安全論壇」發表演說，蔡英文感謝主辦機構與國際社會長期對台支持，也宣布明年2月論壇在台北舉行。

哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum）在2021年初宣布，時任總統的蔡英文獲頒「馬侃（John McCain）公共服務領袖獎」；由於總統身分與疫情影響，當時未能親自出席，蔡英文當時代表台灣民眾感謝論壇對台灣民主的認可。

2018年辭世的美國共和黨籍聯邦參議員馬侃是國際捍衛自由民主的象徵性人物。2016年馬侃於解放軍威脅下親自訪台，擔任參院軍事委員會主席期間，長期支持台灣防衛。

馬侃的兒子飛行員傑克．馬侃（Jack McCain）介紹蔡英文出場，全場政要與參加者起立鼓掌，蔡英文對全場政要與軍事領袖發表演說。

蔡英文指出，國際社會面臨許多不確定，促進國際攜手合作面對衝突找出解決方案非常重要，並為改變衝突做出調整；要達成這目標，民主國家需要更多合作面對更集中的極權政體。

她感謝國際社會對台海和平繁榮的貢獻，從七大工業國集團（G7）到歐盟（EU）在各項重要集會發表的聲明，國際民主陣營廣泛支持台海和平，這也是國際和平與繁榮不可或缺的。

蔡英文強調，各界團結對台灣安全與民主非常重要，另外包括加拿大在內的主要國家於台海行使自由航行權利，不僅特別對台灣的安全，對國際自由貿易也非常重要，感謝世界夥伴長期關注區域形勢並攜手合作。

她說，過去半世紀台灣持續面臨鄰近共產極權挑戰，然而各項挑釁與改變的資訊環境讓台灣社會更堅韌與務實；當台灣持續努力強化防衛時，與涉事各方合作尋找解決異見的方法也同樣重要，希望能夠找到長期穩定的機制。

她說：「台灣期待與共享相同願景與價值的各方合作，在此宣布哈利法克斯安全論壇明年2月將首次在台灣舉行。」