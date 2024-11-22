賣房扶弱…王建煊林口宅開價2500萬 將牽手病妻高齡租屋

監察院前院長王建煊在寓所舉行記者會，宣布要賣自宅、錢捐弱勢。(記者胡經周／攝影)

監察院前院長王建煊昨在林口寓所宣布要出售自家住宅，錢捐弱勢，夫妻搬家租屋，投入公益並凸顯高齡租屋市場不友善。連同家中藏品他也想出售，考慮死後將遺體捐給醫學院，讓生命更有意義。

王建煊今年與妻子蘇法昭結褵60周年金婚，兩人鶼鰈情深。蘇法昭5年前診斷出失智症，健康逐步走下坡，現已患失語症 、長時間嗜睡，今年10月一度吐血住進加護病房。親友透露王「談到太太都會掉眼淚」，如今宣布賣掉林口寓所，甚至有意器捐或捐大體，「感覺有賣遺產意味，這恐是他最後一舞，想跟時間賽跑做更多公益。」

賣房做公益已非首次，2011年5月王建煊曾賣掉外雙溪公寓，扣掉仲介費及土地增值稅，1300餘萬元(台幣，下同，39.9萬美元)全捐出，其中1000萬元(約30.7萬美元)成立無子西瓜社會福利 基金會，300餘萬元(約9.2萬美元)捐作初期開辦費。

如今王建煊開賣林口自宅，出價2500萬元(約76.7萬美元)，他說，若賣不掉不會降價，還會調高至3000萬元(約92.1萬美元)，為公益籌款。他說，賣房收益目前規畫5階段，每年投入500萬元(15.3萬美元)幫助國內、緬甸 弱勢族群。

王建煊說，人們大部分時間為自己、孩子打拚，在離開世界前總要留一點時間和金錢，為不認識的人打拚，生命才會更豐盛、有意義。

「我住在這裡，但我要賣掉它，因為我想做更多愛心的事。」王建煊說，賣房價不會降，只會愈賣愈貴，家中藏品也想一同出售。未來他也婉拒進入天使居安養，避免占據公益床位，而是打算租房，凸顯高齡租屋市場不友善。

王建煊寓所位在林口仁愛路二段，3房2廳2衛，約59坪含1車位，鄰近國際學校，是屋齡15年的電梯大樓，月初即委任仲介出售。受委任的房仲說，該區單坪約4字頭，附近社區多開價2300萬(約70.6萬美元)，已有買家看過，還沒人斡旋出價。