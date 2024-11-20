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與張忠謀恩愛和養生秘訣 張淑芬：相互依賴、不熬夜亂吃

記者簡永祥、尹慧中／台北20日電
台積電慈善基金會昨日舉辦公益記者會，董事長張淑芬出席，談到張忠謀自傳。(記者胡經周／攝影)
台積電慈善基金會昨日舉辦公益記者會，董事長張淑芬出席，談到張忠謀自傳。(記者胡經周／攝影)

台積電創辦人張忠謀的自傳下冊將於29日上市，張忠謀的妻子張淑芬昨天表示，她覺得張忠謀把「與命運的約會」寫得很好，他來到台灣「改變了我們的命運」。外界關注張忠謀好友、輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳是否將再來台參與新書發表會，她說，「不會去麻煩人家」。

台積電慈善基金會昨日舉辦公益記者會，董事長張淑芬出席，談到張忠謀自傳，她表示，不太敢看書中內容，怕評論太多影響先生，現在登在網路上的部分目錄與自序她有看，其中提及曾徵詢黃仁勳是否有意願接台積電執行長的部分，確有此事，是很早以前的事情。

張淑芬昨日談到張忠謀寫書過程，她稱讚先生文筆不錯，一字一句親自寫，更看到他寫這本書到最後一章辛苦的過程，花了滿多時間。她說，自傳下冊斷斷續續寫了六年，寫最久的是最後一章。張淑芬也分享她與張忠謀的養生和恩愛祕訣，就是「不要亂吃、不要熬夜；相互尊重、相互依賴」。

張忠謀自序提到「非常慶幸在1985年，我自美國來台灣，赴了『與命運的約會』，我也非常慶幸，這約會讓我創造了台積電……」。張淑芬也非常認同，她說：「是的，他來台灣改變了我們的命運。」但她也說，很確定張忠謀不會在自傳裡面提到兩人的事情。

張忠謀自傳下冊將於11月29日上市，取得自傳授權的天下文化出版社揭露部分內容指出，張忠謀2013年曾徵詢過黃仁勳，是否有意接下台積電執行長。

黃仁勳後來並未接任台積電執行長，持續領導輝達。如今輝達與台積電一起在AI風潮中同行，各自在供應鏈上扮演關鍵角色，也是台積電重要的客戶與夥伴。

輝達和台積電合作多年，廣為外界津津樂道就是張忠謀和黃仁勳的忘年之交。

張忠謀 台積電 黃仁勳

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