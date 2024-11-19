與張忠謀養生和愛情長跑祕訣？張淑芬分享「這16字」

台積電慈善基金會董事長張淑芬分享與張忠謀養生和愛情長跑祕訣。（記者胡經周／攝影）

台積電慈喜基金會張淑芬18日出席年終公益記者會，分享她與台積電創辦人張忠謀 的養生和恩愛祕訣是「不要亂吃、不要熬夜；相互尊重、相互依賴」。

張淑芬被媒體要求分享與張忠謀兩人平常的生活，張淑芬坦言平常兩個人會固定運動，但會各做各的，「他做他的運動，我做我的運動，我們都是很自然的」。

針對外界提到張忠謀平常愛喝咖啡 養生一事，她說「我先生喝咖啡，但我不喝咖啡、不喝茶，很難一起喝，所以大家各喝各的，他不是很愛喝咖啡，每天大概早上一杯，就這樣子，很正常。」

但對於分享養生祕訣，張淑芬說：「不要亂吃、不要熬夜，正常過日子，因為我們都是很宅的人，在家裡過一般人過的日子，現在不太吃大餐了，因為胃口也不是那麼好，就是一般家常菜，就是不是那麼好吃」。

媒體仍聚焦她平常跟張忠謀的互動及愛情長跑秘訣，張淑芬笑說：「老夫老妻了沒什麼愛情，就是那種很深厚的感情，可以說是深厚的感情裡面，包括互相依賴、互相尊重。依賴很重要、沒有特別的要求。」

對於張忠謀自傳下冊將於11月29日上市，外界關心黃仁勳 年底會不會來台參加張忠謀新書發表會，張淑芬首度證實平常跟黃仁勳有聯絡，但沒有特別提到此事，通電話就是互相問好，沒有特別的，他也沒有說他要來，最近也沒有見面，張淑芬研判，黃仁勳應該不會來參加新書發表會，並說「我們不會去麻煩人家。」