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李安獲日本藝術諾貝爾獎 台灣第一人

台灣新聞組／台北19日電
台灣電影導演李安18日出席在日本東京舉行的第35屆高松宮殿下紀念世界文化獎記者會。(歐新社)
台灣電影導演李安18日出席在日本東京舉行的第35屆高松宮殿下紀念世界文化獎記者會。(歐新社)

日本藝術諾貝爾獎之稱的「高松宮殿下紀念世界文化獎」，昨天在東京舉行第35屆五位得獎人記者會；導演李安在記者會上說：「身為第一位來自台灣的得獎者，我感到既驕傲又無比感激。」

中央社報導，由日本美術協會主辦的「高松宮殿下紀念世界文化獎」活動，昨天在東京大倉酒店舉辦記者會，今天將舉辦頒獎典禮。日本美術協會會長日枝久在致詞時特別指出，本屆首度有來自台灣、哥倫比亞的藝術家獲獎。

李安以電影「斷背山」、「少年Pi的奇幻漂流」，兩度獲得奧斯卡金像獎最佳導演，被選為本屆高松宮殿下紀念世界文化獎戲劇與影像領域的得獎人。

李安說：「我蒐集人們的人生經驗與創意想法，與我內心深處的情感融合，並引誘無數藝術家與技藝精湛的匠人來貢獻他們的才華，將這些情感與共同努力的痕跡凝聚成電影。然而，電影被投影到銀幕上才開始有真正的生命，觀眾以自己的方式去接收，創造出屬於其自身的故事。它變成了一個大於總和的東西。」

李安進一步說，也因此，他個人的作品獲得認可，令他感到謙卑。他認為自己只是這場偉大活動的僕人，他只能說，能夠成為這種集體創作的一部分，是一種榮幸。

本屆的得獎人由國際顧問團推薦人選，成員包括前美國國務卿喜萊莉．柯林頓（Hillary Clinton）、義大利前總理蘭貝托迪尼（Lamberto Dini）、前德國歌德學院主席雷曼（Klaus-Dieter Lehmann）等。

除了李安之外，其他四位得獎人包括繪畫領域的法國藝術家蘇菲卡爾（Sophie Calle）、雕塑領域的哥倫比亞藝術家朵莉絲薩爾塞多（Doris Salcedo）、建築領域的日本建築家坂茂、音樂領域的葡萄牙/瑞士鋼琴家瑪利亞．若昂．皮雷斯（Maria João Pires）。

日本美術協會成立於1887年，是日本歷史最悠久的文化財團，1988年，為紀念協會成立100周年，創立了「高松宮殿下紀念世界文化獎」，表揚在繪畫、雕塑、建築、音樂、戲劇與影像等五個領域活躍的世界級藝術家，頒予獎牌及1500萬日圓獎金（約9.7萬美元）。

圖左到右分別為：日本建築師坂茂、法國畫家和概念藝術家蘇菲卡爾（Sophie Ca...
圖左到右分別為：日本建築師坂茂、法國畫家和概念藝術家蘇菲卡爾（Sophie Calle）、葡萄牙音樂家瑪利亞．若昂．皮雷斯（Maria João Pires）、哥倫比亞雕塑家和裝置藝術家朵莉絲薩爾塞多（Doris Salcedo）和台灣電影導演李安18日在日本東京舉行的第35屆帝國文化節拍照留念。(歐新社)

日本 諾貝爾獎 義大利

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