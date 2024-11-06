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趙少康動預防性開心手術：人生一幕一幕閃過 想做更好的人

記者鄭媁／台北6日電
趙少康(圖)最近動了開心手術，由振興醫院院長魏崢執刀，手術約6小時，留下近20公分疤痕。(本報資料照片)
趙少康(圖)最近動了開心手術，由振興醫院院長魏崢執刀，手術約6小時，留下近20公分疤痕。(本報資料照片)

中廣前董事長趙少康在主持的政論節目「少康戰情室」請假月餘，他昨天在臉書透露，自己不是去旅遊，而是動了預防性心臟手術，手術將整個胸骨切開，心臟停止3個小時，用人工血管換升主動脈，換瓣膜、處理血管，人生一幕一幕在他昏迷時閃過。」

趙少康說，這次手術比原先想像的複雜一些，非常感謝振興醫院院長魏崢的悉心關照、醫生們的費心，更體會護理師們的辛苦。術後趙少康問了魏崢，這手術難度有多高？魏崢說，手術困難度，若最難是十，此次手術難度算八，而換心難度五。趙少康說，這一次手術「心臟停了幾個小時，等於死過一次，死而復生，如何做一個更好的人，是未來人生的功課」。

趙少康指出，幾年來自己量血壓，舒張壓都只有5、60，雖然身體沒有什麼不適、也不喘，平常那麼多工作，精神、體力都很好，但醫生還是提醒他，現在身體底子不錯，沒有什麼症狀，再過幾年可能運氣好躲過去，但很可能會有主動脈剝離或心臟衰竭兩種狀況。

趙少康說，趁著身體還好，心臟功能還強，早點動手術可以早點復原，他不是發病的治療性手術，而是預防性手術，復元期間會比較短，且復元期間身體會較弱，但未來恢復後體力會比以前更好。本來想用舊曆年假加上前後幾天動手術，不過既然他的人生沒有什麼比這事重要，那就不必拖了，萬一中間出了意外，豈不是划不來？

趙少康說，跟他有同樣情況的人，有一半不會知道有什麼問題，知道的人起碼又有一半寧願碰運氣、賭一把，也不會願意動這麼大的手術，因為手術有一定風險，他的個性是，既然知道了就努力排除，否則不知道以後隨時會發生什麼狀況。

魏崢說，趙少康住院約10多天，手術後在胸口留下約10幾、20公分的疤痕，雖然出院後，又因心包膜積水入院治療，可能是術後引流積水，但拔除引流管後，還有積水沒有排出，就必須再次抽出積水，目前治療已無問題，趙少康已經可以外出，恢復正常活動、生活，估計很快會回去上班了。

趙少康 臉書

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