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電價連漲 徐旭東：世界油價都在漲 台灣沒本事不調

記者黃晶琳、尹慧中／台北3日電
遠東集團董事長徐旭東在淡江大學74周年校慶慶祝大會中致詞表示，Green ESG是世界未來發展關鍵。(圖／遠傳電信提供)
遠東集團董事長徐旭東在淡江大學74周年校慶慶祝大會中致詞表示，Green ESG是世界未來發展關鍵。(圖／遠傳電信提供)

電價連番上漲，企業主、民眾荷包最有感，遠東集團董事長徐旭東昨指出，「要漲價，有誰喜歡，不可能喜歡」，但他也說，「但世界油價都在上漲，我們沒有本事不調」。

遠東集團董事長徐旭東昨天在淡江大學74周年校慶慶祝大會獲頒名譽博士，這也是徐旭東繼2002年獲得交通大學（現陽明交通大學）名譽博士後，再度獲得名譽博士。

對於民眾近期最關心的電價調漲議題，徐旭東指出，「是否應該調漲、調多少都看昏頭。說不出來是漲多少，任何漲價我們都有研究，這是很敏感的題材」。

不過，徐旭東看好2024年景氣，尤其是零售業。零售業最近的大事件，莫過於統一集團入股PChome網家，外傳雙方選在此時宣布入股消息，是因為遠東集團旗下遠傳電信也有意入股PChome。

徐旭東對此笑回：「是他們的說法，跟我好像沒有太大關聯，真的要買，也不會跟他講」；他分析，統一要增加經營範圍，也就是從實體零售跨至線上電商很合理，但什麼價錢入股、幾年回本才是重點，這也是台灣自由經濟的優勢。

對於明年景氣，徐旭東表示，明年景氣不會差到哪裡去，零售業等還是很蓬勃，原本各界預測會差一點，但零售不錯、沒有下滑，還有4%-5%的成長，估計明年景氣不會下滑，至少能維持，甚至還能有些許成長。

面對全球地緣政治情勢，台灣企業該如何迎接挑戰，會是未來競爭力的關鍵。徐旭東表示，企業除了快速改變，還必須追求科技，同時也要掌握人才資源，現在行業變化太大，導致員工不足、訓練也不夠，人才是關鍵，且要合適的人才因應需求。

徐旭東也認為，Green ESG是世界未來發展關鍵。科技技術變化太快，「我一直在抓老外在想什麼，DATA一個字就搞死人，如何解釋DATA？如何取得？很有趣的是你不知道，可怕嗎？也不是，不可怕嗎？也不是，但要帶著一個心理，是你不知道世界會怎樣」。

遠東集團也積極發展AI（人工智慧），徐旭東表示，「我們前一段時候努力在做AI，但我們也必須注意這社會，所做的事情必須『Green』。」從長期趨勢來說，科學技術「Green ESG」會是發展關鍵。

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