獲聘榮譽講座教授 王金平、蔡明忠將在東海大學授課

立法院前院長王金平（左四）、富邦金控董事長蔡明忠（左五），昨獲聘為東海大學榮譽講座教授，兩人下學期將在大學授課。記者游振昇／攝影

立法院前院長王金平 、富邦集團董事長蔡明忠昨天獲聘為東海大學榮譽講座教授，下學期將在大學校園授課。王金平說，將分享溝通與協調的重要。蔡明忠說，自己有成功與失敗的經驗，將與學生分享。

東海大學昨舉行69周年校慶，除表揚傑出校友，校長張國恩也頒發政治系、企管學院榮譽講座教授證書給王金平、蔡明忠。張國恩說，兩人加入象徵東海大學在產學合作邁向新高度，展現培育未來領袖的承諾。

王金平曾獲台師大名譽博士學位。王金平昨說，自己是首次以大學教授的身分面對學生，分享政壇經歷很有意義，會談國際和國內政治運作問題，不論學運、政爭事件、核四停建與續建、高鐵起死回生等，都包含溝通、協調；至於立院祕辛，王金平說「大學生問，我就說」。

蔡明忠為富邦集團創辦人蔡萬才長子，曾就讀東海企管學系，後轉學到台大法律系，並取得美國喬治城大學法學碩士學位，去年獲頒東海大學名譽管理博士學位。蔡明忠說，以大學教授的身分回饋東海大學，是榮耀與責任，將分享自己在多元領域的企業管理經驗，為學生提供真實的商業視角。

東海大學昨天還頒發傑出校友給國際醫療管理學者萬德和、紐約市 立大學柏魯克學院校長吳思永、專長癌症 診治的ＵＣＬＡ醫學院教授曾憲榮、紀錄片製作人于立平、鉅虹建設董事長劉品辰等人。