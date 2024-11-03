我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗本色出演 驚喜客串「周六夜現場」大玩諧音哏嗨翻現場

投票戴MAGA帽被勸阻 川粉「脫衣狂甩」只穿內衣飆罵

獲聘榮譽講座教授 王金平、蔡明忠將在東海大學授課

記者游振昇／台中3日電
立法院前院長王金平（左四）、富邦金控董事長蔡明忠（左五），昨獲聘為東海大學榮譽講座教授，兩人下學期將在大學授課。記者游振昇／攝影
立法院前院長王金平（左四）、富邦金控董事長蔡明忠（左五），昨獲聘為東海大學榮譽講座教授，兩人下學期將在大學授課。記者游振昇／攝影

立法院前院長王金平、富邦集團董事長蔡明忠昨天獲聘為東海大學榮譽講座教授，下學期將在大學校園授課。王金平說，將分享溝通與協調的重要。蔡明忠說，自己有成功與失敗的經驗，將與學生分享。

東海大學昨舉行69周年校慶，除表揚傑出校友，校長張國恩也頒發政治系、企管學院榮譽講座教授證書給王金平、蔡明忠。張國恩說，兩人加入象徵東海大學在產學合作邁向新高度，展現培育未來領袖的承諾。

王金平曾獲台師大名譽博士學位。王金平昨說，自己是首次以大學教授的身分面對學生，分享政壇經歷很有意義，會談國際和國內政治運作問題，不論學運、政爭事件、核四停建與續建、高鐵起死回生等，都包含溝通、協調；至於立院祕辛，王金平說「大學生問，我就說」。

蔡明忠為富邦集團創辦人蔡萬才長子，曾就讀東海企管學系，後轉學到台大法律系，並取得美國喬治城大學法學碩士學位，去年獲頒東海大學名譽管理博士學位。蔡明忠說，以大學教授的身分回饋東海大學，是榮耀與責任，將分享自己在多元領域的企業管理經驗，為學生提供真實的商業視角。

東海大學昨天還頒發傑出校友給國際醫療管理學者萬德和、紐約市立大學柏魯克學院校長吳思永、專長癌症診治的ＵＣＬＡ醫學院教授曾憲榮、紀錄片製作人于立平、鉅虹建設董事長劉品辰等人。

王金平 癌症 紐約市

上一則

電價連漲 徐旭東：世界油價都在漲 台灣沒本事不調

下一則

觀察站╱賴清德一箭三鵰 中華民國論述仍是借殼台獨？

延伸閱讀

以為是詐騙…王金平線上開課 親授談判協調秘訣

以為是詐騙…王金平線上開課 親授談判協調秘訣
郭台銘蟬聯股息王 94億元入袋

郭台銘蟬聯股息王 94億元入袋
又漲電價又補貼 經長：兩回事

又漲電價又補貼 經長：兩回事
觀察站╱剩「燕子」能飛 國民黨新共主呼之欲出

觀察站╱剩「燕子」能飛 國民黨新共主呼之欲出

熱門新聞

美國護照。(取材自unsplash.com/@globalresidenceindex)

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

2024-10-27 09:27
(取自聯合新聞網)

華航對決康芮…搖晃中驚險降落 全機乘客鼓掌

2024-10-31 12:23
將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50餘輛的CM-11戰車及八輪甲裝備坦克車，在高雄逛大街。記者劉學聖／攝影

成群坦克戰車深夜「逛大街」 引台灣民眾行注目禮搶拍

2024-10-28 13:04
巴黎奧運拳擊奪牌團隊在「第47屆奧林匹克研討會」」分享奧運期間的點點滴滴。（中華奧會提供）

巴黎奧運拳擊奪牌團隊分享感動時刻 中華奧林匹克研討會滿堂彩

2024-10-27 18:10
台積電已於本月稍早停止為中國晶片設計公司廈門算能科技生產晶片。路透

抓到了華為白手套？台積電傳不再供貨給這家中國晶片

2024-10-26 13:23
香港歌手劉德華睽違11年再度來台開唱，卻不斷被綠營政治人物針對，先是被批評「媚共」，後因他演唱「中國人」被質疑「非常中國的設計」。國民黨立委羅智強今天表示，原來「沒有人需要為自己的認同道歉」，只是民進黨的幹話。圖／聯合報系資料照片

劉德華在台唱「中國人」惹議 羅智強為他鳴不平

2024-11-02 10:27

超人氣

更多 >
好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你

好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你
劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高

劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高
重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢

重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢
401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元

401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元
搖擺州解析／賓州就看這一郡 幾可直接判定全國大選結果

搖擺州解析／賓州就看這一郡 幾可直接判定全國大選結果