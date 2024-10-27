北市教育局長湯志民魔術秀 推廣「自主學」

台北市教育局長湯志民有個不一樣的興趣「變魔術」，更定期回到政大附中表演。（記者黃義書／攝影）

台北市教育局 長湯志民常表演變魔術取悅師生，除了取代活動「致詞」的枯燥感，也強調魔術全靠自學，鼓勵孩子發掘自身興趣，知道「學習並不只有讀書」，藉此推廣他的「自主學」教育理念。

湯志民2014年就出任柯文哲 市長任內的教育局長，之前也是政大附中創校校長，校長任內丟掉學生穿制服的習慣，讓學生發揮穿著的創意；蔣萬安當選市長，要湯「回鍋」。

「我沒花錢學過任何課外興趣。」湯志民是花蓮人，他說，小時候就對很多東西都感興趣，但因教育資源落後，就自學口琴、圍棋、象棋、桌球等；他沒錢買圍棋盤，就自畫替代，「為了學想學的東西，我會用一切方法來學。」

之所以接觸魔術，是在政大附中校長任內學的，他說，當時在校內參加大小餐會，總會有人輪流上台致詞，大家講了很久，學生其實快聽不下去，他就想著要如何使致詞變得有趣，於是有一次輪到他致詞，先變了三個魔術，發現效果很好，後來就成了他的拿手絕活。後來每年校慶，都會請他回去表演「阿湯哥 魔術秀」，今年要邁入第九年。

湯志民看影片、找資料學魔術，有些道具甚至從日本網購。現在當局長業務較多，還是會利用時間學新魔術，還包含魔術心理學，知道一旦失誤時要怎麼圓回來。

「人就是要活到老，學到老。」湯志民說，他一輩子都在學習，2016年卸任局長後迷上攝影，買了單眼相機到處拍鳥，甚至清晨4、5點開車殺到太平山，因此常翻書查閱各種鳥的特性、出沒點，這些都是自主學習，也是他一直推動的教育裡念。

「教育是多元，應該要讓每個人都能適得其所。」湯志民說，每一個孩子都有自己的興趣，教育者應引導孩子願意自主探索，也不必比較，因為每個人都有自己獨特之處，如何善用智慧幫助社會才是重點。