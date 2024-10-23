被誣滾床單 張淑娟嗆周玉蔻是蟑螂「要不要滾一滾」

媒體人周玉蔻22日出庭。(記者王聖藜/攝影)

媒體人周玉蔻、蔡玉真2022年烏龍爆料前中華民國 小姐張淑娟和台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」依誹謗罪起訴，台北地院昨開辯論 庭，張淑娟餘怒未消，對著周玉蔻說滾床單是指脫光衣服，厲聲嗆周玉蔻「妳要不要去滾一滾！」

誹謗案原本訂6月宣判，裁定再開辯論，重新事務分配，由審判長唐玥召開辯論庭。張淑娟的律師吳漢成對周玉蔻、蔡玉真各求刑1年6月，合議庭諭知11月26日上午9時29分宣判；張淑娟因案另向民視、周女、蔡女連帶求償2000萬元，預計移民庭審理。

2022年9月26日，張淑娟不滿周女、蔡女在民視「辣新聞」節目及臉書發文，指她是台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴的「緋聞案女主角」，在立委王鴻薇陪同下對2人提告。

檢方調查，周女、蔡女稱2021年4月18日她們在某餐廳吃飯，聽到曾擔任晶華酒店VIP訂房主管的戴芝華提過此事，不過，戴女作證卻稱，不曾替張淑娟訂房，不但未曾提過此事，且晶華酒店也未保存訂房資料。

檢方認定，周玉蔻、蔡玉真擅自發表不實言論，且任意散布張淑娟的姓名、婚姻、照片，違法事證明確，兩人以「擠牙膏」方式特定張淑娟身分，炒熱議題並博取社會關注，依加重誹謗、個資法起訴她們。

昨天開庭時，張淑娟表示，兩年來她身心受折磨，若不是周玉蔻錯誤爆料，她上街就只是中年大嬸，周女在新聞上講了七天，完全不求證，還讓網友拼湊、搜尋她和蔣孝嚴的照片，而蔡玉真曾嗆說她如提告，就還要再翻她在華航「黑歷史」，蔡玉真謗人卻自稱基督徒「不要把耶穌也拉進來！」

張淑娟說，她2017年退休後去東海大學念書，只是一介平民，為何要追殺老百姓？她說，依民視主播胡婉玲的講法，「滾床單」是個負面字詞，意思就是脫光衣服，大嗆周玉蔻「妳要不要去滾一滾！」

張淑娟表示，她不是藍也不是綠，周玉蔻、蔡玉真卻將她的生命丟進「九合一」選舉，周玉蔻稱爆料蔣孝嚴是因蔣當年是總統府秘書長、有國家安全疑慮「那應該把蔣抓起來啊！」

張淑娟說，周玉蔻、蔡玉真一個政大、一個台大「卿本佳人，奈何作賊」，她出身低，只是個華航空服員、就是個「端盤子的」，家人中五人有四人在「端盤子」，但她的家教甚嚴，好在父母都已經過世，如果她的父母還在世「非帶著我去跳樓不可！」

張淑娟針對周玉蔻說，周女的爆料是對她的性霸凌，黃義交 因周女憂鬱往生，而她因周女也瞬間「社交死亡」，她在習畫「誰會購買有道德瑕疵的人的作品？」張女說，周玉蔻根本是隻「蟑螂」，連民進黨都嫌周玉蔻髒。

張淑娟說，證人「玖尹」餐廳的執行長Ｄebbei戴芝蕙都說，沒有在餐會中聽到她是蔣孝嚴事件的主角「周女、蔡女是耳朵還是眼睛有問題啊？」「我沒揍妳們就很不錯了」；她說，周女、蔡女都是靠誹謗別人吃飯的累犯，請法官不要對她們仁慈。

周玉蔻向張淑娟鞠躬道歉說，她因查證不周對張淑娟造成傷害，也感同身受，關於報導有誤差，願誠摯道歉，不過，張淑娟說她是「蟑螂」、將她與黃義交連結，對她過於沉重；周女說，她有寫信給張淑娟，但張女不接受，如果張女願意，她會拜訪去談和解。