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作家聶華苓99歲辭世 國際文化交流推手

編譯中心／綜合報導
台灣小說家聶華苓20日深夜辭世，享嵩壽99歲。(本報資料照片)
台灣小說家聶華苓20日深夜辭世，享嵩壽99歲。(本報資料照片)

作家聶華苓20日深夜辭世，享壽99歲。作家林淇瀁(向陽)說，聶華苓是對晚輩非常疼惜、愛惜的人，他自1985年結識聶華苓，長期感受到她對台灣文學的扶持。

聶華苓出生於1925年1月11日，1949年抵台，曾任教台灣大學及東海大學，1964年來美，受聘為愛阿華大學(University of Iowa)國際作家工作坊顧問，1967年和美國詩人安格爾(Paul Engle)一同創辦「愛荷華大學國際寫作計畫」，對國際文化交流有巨大的貢獻。她的知名作品包含「桑青與桃紅」、「千山外，水長流」等。

林淇瀁於臉書(Facebook)貼文表示，聶華苓女兒王曉藍21日傳來簡訊：「我媽媽昨天深夜走了，走得很安詳，沒有太多的痛苦。」聶華苓曾在回憶錄「三生三世」中形容自己走過的是「三輩子」的人生，其中最驚心動魄的是在台灣的「自由中國」階段，最燦爛歡喜的是在美國的愛阿華國際寫作計畫階段。

「愛荷華國際寫作計畫」也是林淇瀁結識聶華苓的起點，林淇瀁向中央社記者表示，那是全球性文學盛會，讓當時僅30歲的他提早感受到世界文壇的存在，開啟國際視野，那三個月寫作計畫期間，他與其他作家時常到聶華苓家中造訪，感受到她對晚輩的珍視，而後保持聯繫，聶華苓也時常為台灣作家伸出援手。

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