長榮集團爭產…纏訟8年 張國煒勝訴將獨獲140億遺產

長榮集團創辦人張榮發遺囑法院認定有效，他的二房獨子張國煒將可獲逾百億元遺產。（本報系資料庫）

長榮 集團創辦人張榮發8年前過世，遺囑將遺產全留給二房獨子張國煒並指定接任總裁，大房三子張國政提確認遺囑無效訴訟，一、二審敗訴後上訴。最高法院認定，張榮發製作密封遺囑具遺囑能力，符合民法要件，14日駁回上訴確定，張國煒可獲140億元(新台幣，下同，約4.3億美元)遺產。

接近張國煒的人士說，張國煒感謝法院還他公道，後續要看張國政是否依照總裁遺囑，若拒絕執行，張國煒不排除再提告，維護自身權益。

張國政提告請求確認張榮發2014年12月16日代筆遺囑、17日密封遺囑無效，主張張榮發製作遺囑時無法表達自我意思，未親自簽名，未親自指定兩名以上見證人，未向公證人陳述遺囑內容，未陳述代筆遺囑繕寫人劉孟芬姓名與住居所，不符民法要件。

張國煒抗辯，依法院調閱張榮發就醫紀錄足證製作遺囑時具表述意思能力，遺囑經自述、公證屬公文書，調查局鑑定張榮發親簽遺囑。

一審判張國政敗訴，他上訴台灣高等法院。高院 認為，張榮發作成密封遺囑後有瞻妄症候群現象，但無病歷資料或醫師診斷書證明留遺囑時無遺囑能力；2014年9、10月贈與配偶1億元存款，同年10、11月移轉價值逾億元的3家公司股權給張國煒，可見仍有處分巨額財產能力；密封遺囑簽名經調查局鑑定筆跡是親簽。

高院認定，張榮發請劉孟芬代寫密封遺囑，長榮國際前董事長柯麗卿、時任總裁特助吳界源及法務戴錦銓在遺囑見證人欄簽名，戴洽公證人至住家辦遺囑公證，由柯、吳、戴擔任見證人，張請劉拿出遺囑讓公證人確認後密封，符合民法要件。

雖然張榮發只向公證人說劉孟芬的地址是「台中市市政北7路」，但已提供劉的戶籍謄本供公證人記載於公證書，高院認為遺囑有效。

最高法院指出，密封遺囑如符法定要件，沒有規定見證人須在公證人面前指定，或遺囑人的陳述須包含「為自己之遺囑」等特定文字，全案駁回確定。張國政另請求確認張榮發代筆遺囑無效部分，一審敗訴後未上訴。

法律專家提醒，其餘三兄弟還有遺產的「特留分」，也就說遺囑有效到分財產，還有許多的細節需要四兄弟協商。

據會計界專家表示，以張家案例來看，特留分為遺產總額的12分之一，即20億元。也就是說，除張國煒以外的五人，均可分得特留分約20億元，張國煒則可取得約140億元。