林郁婷將返台 黃暐瀚：謝謝奧運英雄 讓世界看到台灣人的高度

林郁婷（中）激動落淚，土耳其和波蘭選手伸手安慰。（特派記者季相儒／攝影）

巴黎奧運 落幕，中華代表團選手林郁婷 等人，預計13日上午7時10分返抵桃園國際機場。媒體人黃暐瀚在臉書表示，謝謝林郁婷、李洋、王齊麟、郭婞淳等奧運英雄，讓世界看到台灣。讓世界看到的，不只是台灣的獎牌；更重要的，是看到面對困境時，台灣人的高度與態度。

黃暐瀚表示，如果你討厭那些霸凌、汙衊、詆毀發言且比賽結束後依舊存在，我們就該提醒自己，不要變成「令人討厭的樣子」，「不要學那位作家，不要跟低俗網軍一樣，不要去波蘭跟土耳其 選手的社群網站，出征開罵。既不要，也不需要」。

「因為比賽已經結束，讓競爭留在擂台」。黃暐瀚表示，當林郁婷賽後願意主動幫波蘭選手整理衣領的時候；當林郁婷激動落淚，土耳其和波蘭選手都伸手安慰的時候；當4名金銀銅牌選手賽前比拚，賽後歡樂同影的時候，「什麼手比Ｘ，轉貼發文，都不用再計較了。幫林郁婷，也幫台灣，多交幾個朋友吧！」

他說，台灣不需要憤世嫉俗，不需要出征樹敵，台灣可以是世界的朋友，讓世界看見台灣，看見一個「令人舒服、令人喜歡、願意與之為友」的台灣。再次謝謝奧運英雄，讓世界看見台灣。

網友表示，「能化敵為友，絕對比出征戰無不勝更好」、「台灣由於意識形態的關係，已經累積太多仇恨了，該放手和解了」、「郁婷真的堅強！了不起」、「感謝所有奧運選手，大家團結一心為國爭光，謝謝你們」、「只有她自己知道一路走來的不容易」、「台灣善待任何國家，但也有自己的利益跟尊嚴要顧」。