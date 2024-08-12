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奧運選手返台 F-16戰機將伴飛 賴清德接見辦大遊行

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奧運選手返台 F-16戰機將伴飛 賴清德接見辦大遊行

中央社／台北12日電
巴黎奧運閉幕式中華隊進場。(記者季相儒／攝影)
巴黎奧運閉幕式中華隊進場。(記者季相儒／攝影)

總統賴清德將於16日在總統府接見巴黎奧運中華隊，並以「Our Heroes！Team Taiwan台灣英雄 榮耀同行」為主題舉辦英雄派對；府內活動結束後，巴黎奧運代表團將登上「台灣英雄大遊行」車隊，總統府邀請民眾共襄盛舉。

總統府今天發布新聞稿表示，2024年第33屆巴黎奧林匹克運動會代表團創下2金、5銅佳績，賴清德將於8月16日在總統府接見巴黎奧運代表團，並以「Our Heroes！Team Taiwan台灣英雄 榮耀同行」為主題舉辦英雄派對，以及安排「台灣英雄大遊行」，活動全程將進行直播。

總統府說，巴黎奧運代表團最後一批返台選手，將於台北時間13日清晨返抵國門，總統援上屆東京奧運前例，飛航期間將由空軍派遣3架F-16V戰機伴飛；空軍將以安全考量優先的前提下，全力達成任務，並代表全體人民傳達對奧運代表團的感謝，以及對於體育活動的支持。

根據規劃，巴黎奧運代表團將在8月16日下午1時至3時，結束總統府內活動後，登上「台灣英雄大遊行」車隊。總統府說，熱烈歡迎台灣英雄光榮返台，給巴黎奧運代表團的台灣英雄支持與鼓勵，展現Team Taiwan的精神。

巴黎奧運閉幕式中華隊掌旗官楊俊瀚（右）、林郁婷（左）進場。(記者季相儒／攝影)
巴黎奧運閉幕式中華隊掌旗官楊俊瀚（右）、林郁婷（左）進場。(記者季相儒／攝影)

巴黎奧運 賴清德 東京奧運

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