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林媽媽：郁婷受盡委屈 還安慰我 要我關掉電視

台灣新聞組／新北12日電
林郁婷摘金後，市長侯友宜(後)與林郁婷母親廖秀宸(前)同時振臂。(記者侯永全／攝影)
林郁婷摘金後，市長侯友宜(後)與林郁婷母親廖秀宸(前)同時振臂。(記者侯永全／攝影)

拳擊國手林郁婷奧運奪金，母親廖秀宸興奮又感動；她說，得知林郁婷練拳擊，覺得危險度頗高而一直反對，但看到女兒對拳擊的堅持，她才慢慢接受並支持，「郁婷這陣子受委屈，反而傳訊安慰我，要我關掉電視；這麼貼心的女兒，讓我很感動」。

「郁婷回到家後，想馬上給她擁抱，對她說『郁婷妳好棒喔！辛苦為台灣爭取到金牌！』」廖秀宸受訪時難掩興奮地表示，林郁婷這15年來拚盡全力，如今有這樣成就，讓她感動到說不出來，尤其這陣子承受這麼多壓力都堅強挺過來，「我感覺釋放了、哭翻了」。

廖秀宸說，林郁婷從小就有著打抱不平的個性，會主動幫助學弟妹，堅持的個性也讓郁婷有什麼事總放在心裡，眼淚擦一下就過去了。

林郁婷曾說過會走上拳擊和母親遭父親家暴有關。新北市鶯歌區尖山里里長陳怡潔透露，廖秀宸不幸遇到家暴後勇敢選擇離婚，做家庭手工藝含辛茹苦撐起整個家；當時鶯歌老家環境非常簡陋，是間老舊二層樓鐵皮工廠，一樓僅用類似木質夾層隔一間房間，剩下的僅剩走道及小小客廳，用「家徒四壁」形容也不為過。

廖秀宸表示，最辛苦時，她和3個女兒擠在一樓的小房間十多年，二樓住著林郁婷的哥哥及堂哥，後來家中情況改善，因緣際會下在附近買房，現在還是常回老家做手工茶壺。她強調，林郁婷卻付出比男生更多倍的努力，花數千個日子苦練，才有今天的成績。

林郁婷高職時期拳擊教練郭坤維表示，林郁婷的「訓練菜單」幾乎都是比照男生；採用男性訓練內容，身心一定更疲勞、更容易因達不到標準而放棄，但郁婷都努力完成。他舉例，女生跑操場一圈35秒內完成，郁婷的標準是31秒，有些項目標準比男生更嚴格。

對於「林郁婷訓練菜單」，鶯歌工商3年級拳擊隊女隊員林芮歆、王芷嫻都坦言自己很難達成，但會努力朝學姐的訓練方式邁進。

林郁婷 家暴 奧運

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