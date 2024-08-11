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林郁婷「摘金」用腦在打拳 曾說想保護被家暴的媽媽

記者李成蔭、王慧瑛／新北即時報導
林郁婷鶯歌老家，環境非常簡陋，是一幢老舊的2層樓鐵皮工廠，1樓僅有用類似木質的夾層隔1間房間，剩下的僅剩走道及小小客廳，用「家徒四壁」形容也不為過；今有不少粉絲前來合照。(記者李成蔭／攝影)
林郁婷鶯歌老家，環境非常簡陋，是一幢老舊的2層樓鐵皮工廠，1樓僅有用類似木質的夾層隔1間房間，剩下的僅剩走道及小小客廳，用「家徒四壁」形容也不為過；今有不少粉絲前來合照。(記者李成蔭／攝影)

中華隊奧運拳擊林郁婷奪金，外界也好奇家裡是如何教育及支持她的。林母廖秀宸分享，過往她帶著三個女兒擠一間房，靠著家庭手工藝做茶壺撐起整個家；起初也是反對打拳，看到林郁婷堅持、貼心、獨立，才讓自己接受並轉而支持，也以林郁婷為榮。

林郁婷在奧運場上身姿靈動、出拳揮灑自如，眼神堅定，毫無遲疑地望著對手，她總是能精準出拳，不浪費任何力氣，被形容是用腦在打拳的女子，而不是用蠻力。

林郁婷曾談過，會走上拳擊和母親遭家暴有關；廖秀宸離婚後帶個4個孩子生活，進到林郁婷鶯歌老家，環境非常簡陋，是一幢老舊的2層樓鐵皮工廠，1樓僅有用類似木質的夾層隔1間房間，剩下的僅剩走道及小小客廳，用「家徒四壁」形容也不為過。

林郁婷鶯歌老家，環境非常簡陋，是一幢老舊的2層樓鐵皮工廠，1樓僅有用類似木質的夾...
林郁婷鶯歌老家，環境非常簡陋，是一幢老舊的2層樓鐵皮工廠，1樓僅有用類似木質的夾層隔1間房間，剩下的僅剩走道及小小客廳，用「家徒四壁」形容也不為過，母親廖秀宸回憶起當年辛苦，仍很有感慨。(記者李成蔭／攝影)

鶯歌區尖山里長陳怡潔透露，廖秀宸一家人在地住了很久，廖不幸遇到家暴情況，勇敢選擇離婚；想起廖秀宸過往做家庭手工藝，含辛茹苦才撐起整個家。街坊鄰居也說，廖55年次，大家都是看著林郁婷等兄弟姊妹長大，如今看到孩子們有這樣成就，鄰居都很感動。

廖秀宸談到，最辛苦時期，她和3個女兒擠一樓1間房10多年，就像個女生宿舍，二樓則住著林郁婷的哥哥及堂哥；後來家中情況改善，因緣際會下才可以在附近買房，現在還是常回老家做手工茶壺。廖強調，林郁婷從出生就用女性身分生活，卻付出比同儕男生更多倍的努力，花數千個數日子苦練。

廖秀宸表示，過往看到林郁婷練拳總覺得危險度較高，令人感到心疼，因此才一直反對，但看到林的堅持、獨立自主，在長大成人後，她也慢慢接受並支持；林真的非常懂事貼心，碰到事情為了不讓家人擔心，有些放在心裡，甚至是反過來安慰。

林郁婷鶯歌老家，環境非常簡陋，是一幢老舊的2層樓鐵皮工廠，1樓僅有用類似木質的夾...
林郁婷鶯歌老家，環境非常簡陋，是一幢老舊的2層樓鐵皮工廠，1樓僅有用類似木質的夾層隔1間房間，剩下的僅剩走道及小小客廳，用「家徒四壁」形容也不為過，母親廖秀宸回憶起當年辛苦，仍很有感慨。(記者李成蔭／攝影)

林家親友也說，當拳擊選手必須有鋼鐵意志，被打得鼻青臉腫、渾身傷痕是家常便飯，近年捲入最糾結難解的性別議題，要有過人的堅強心理，對勝利的強大渴望，才能撐過這一切。據了解，林郁婷將於13日返抵國門，屆時新北市長侯友宜也將前往接機。

林郁婷 家暴 奧運

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