台灣英語教母彭蒙惠98歲生日次日辭世 蔣萬安去年親送身分證

台北市長蔣萬安（右二），去年將中華民國身分證及戶口名簿頒贈給空中英語教室創辦人彭蒙惠。(本報資料照片)

98歲的「台灣英語教母」彭蒙惠，驚傳昨天(6)晚上6點47分在淡水馬偕過世，據了解，彭蒙惠的遺體，已經在昨天晚間10點送到台北懷愛館（台北二殯）。

「空中英語教室」創辦人彭蒙惠驚傳過世，讓相當多人不捨，去年彭得到國籍時，台北市長蔣萬安還親自頒發身分證給彭蒙惠，感謝彭蒙惠對台灣的貢獻。

彭蒙惠當時也表示，她在台灣已超過70年，勵志推廣英語教育，她也傳授人生觀念，每一天都要向前看，努力生活，也要大家團結在一起，才能為這片土地做更多事。

彭蒙惠當時受訪也提到，她已經在台灣工作超過70年，「工作在哪裡，心在哪裡」，拿到身分證成為台灣人，也可以跟身邊所有的夥伴永遠在一起。

蔣萬安當時自曝，自己都是看空中英語教室長大，在高中時候聽彭蒙惠的聲音，更打下了後來英文基礎。蔣表示，彭蒙惠將一生奉獻給了台灣這塊土地，更見證台灣歷史的變化。