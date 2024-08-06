台灣英語教母彭蒙惠98歲生日次日辭世 蔣萬安去年親送身分證
98歲的「台灣英語教母」彭蒙惠，驚傳昨天(6)晚上6點47分在淡水馬偕過世，據了解，彭蒙惠的遺體，已經在昨天晚間10點送到台北懷愛館（台北二殯）。
「空中英語教室」創辦人彭蒙惠驚傳過世，讓相當多人不捨，去年彭得到國籍時，台北市長蔣萬安還親自頒發身分證給彭蒙惠，感謝彭蒙惠對台灣的貢獻。
彭蒙惠當時也表示，她在台灣已超過70年，勵志推廣英語教育，她也傳授人生觀念，每一天都要向前看，努力生活，也要大家團結在一起，才能為這片土地做更多事。
彭蒙惠當時受訪也提到，她已經在台灣工作超過70年，「工作在哪裡，心在哪裡」，拿到身分證成為台灣人，也可以跟身邊所有的夥伴永遠在一起。
蔣萬安當時自曝，自己都是看空中英語教室長大，在高中時候聽彭蒙惠的聲音，更打下了後來英文基礎。蔣表示，彭蒙惠將一生奉獻給了台灣這塊土地，更見證台灣歷史的變化。
據了解，彭蒙惠是從1951年來到台灣傳教，一開始先到花蓮服事，因常與泰雅族交流，更有原住民名字「利百佳」，於1960來到台北市，後來有感於台灣缺乏英語教育決心推廣，創辦空中英語教室，後來許多英語節目相繼撥出包含「大家說英語」、「空中英語教室」、「彭蒙惠英語」提供不同層級的英語教學與雜誌，對台貢獻極大，彭蒙惠更有「英語教母」之稱。
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