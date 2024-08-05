「麟洋配」李洋打完奧運退休 新工作是「國體最年輕副教授」

中華隊組合李洋（右）、王齊麟（左）拿下奧運羽球男雙金牌。(中央社)

中華隊羽球 黃金男雙「麟洋配」成員之一的李洋，早已宣布巴黎奧運 將是生涯奧運「最後一舞」，28歲的他其實兩年前就獲聘成國立體育大學專任副教授，借調時間點就是巴黎奧運後，預計新學期就會開設羽球專長訓練，成為國體大首位奧運雙金副教授。

國體大校長邱炳坤表示，東京奧運結束後不久，國體教授紀世清退休 ，剛好有職務空缺，對外徵才後收到不少投件，校方也有探詢李洋想法，最終經過三級教評會，聘請他成為國體副教授。李洋公假請到巴黎奧運結束，預計新學期就會開設羽球專長訓練課，

李洋是2022年10月1日報到，當時剛過27歲生日不久，成國體最年輕副教授。選擇投入教職也讓李洋離開土地銀行，消息一出一度讓他背上「背骨仔」罵名，但同年11月國體就和土銀簽訂「羽球運動卓越發展合作備忘錄」，透過產、官、學的跨領域人才資源，共同發展科學化訓練和選手育才輔導，李洋當時也親自現身記者會。

邱炳坤提到，李洋已經是國體專任副教授將近2年，進入國體時認為還可以打一屆奧運，學校完全支持，透過相關程序完成公假、借調國訓中心訓練備戰，如今完成巴黎奧運連霸，學校老師群組都向李洋道賀，與有榮焉。

曾是1988年漢城奧運國手的邱炳坤提到，運動員不可能每年都是高峰，總會有轉換身份的時候，李洋完成巴黎奧運連霸後會不會改變退役想法、是否打年終賽，都會尊重，「所以未來要不要繼續打、打到什麼時候，回來再和他討論。」