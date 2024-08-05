我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

投入太多、幾無成效 AI泡沫應該要戳破了

「歌舞青春」柴克艾弗隆度假出意外 緊急拖出泳池送醫

「麟洋配」李洋打完奧運退休 新工作是「國體最年輕副教授」

記者曾思儒／即時報導
中華隊組合李洋（右）、王齊麟（左）拿下奧運羽球男雙金牌。(中央社)
中華隊組合李洋（右）、王齊麟（左）拿下奧運羽球男雙金牌。(中央社)

中華隊羽球黃金男雙「麟洋配」成員之一的李洋，早已宣布巴黎奧運將是生涯奧運「最後一舞」，28歲的他其實兩年前就獲聘成國立體育大學專任副教授，借調時間點就是巴黎奧運後，預計新學期就會開設羽球專長訓練，成為國體大首位奧運雙金副教授。

國體大校長邱炳坤表示，東京奧運結束後不久，國體教授紀世清退休，剛好有職務空缺，對外徵才後收到不少投件，校方也有探詢李洋想法，最終經過三級教評會，聘請他成為國體副教授。李洋公假請到巴黎奧運結束，預計新學期就會開設羽球專長訓練課，

李洋是2022年10月1日報到，當時剛過27歲生日不久，成國體最年輕副教授。選擇投入教職也讓李洋離開土地銀行，消息一出一度讓他背上「背骨仔」罵名，但同年11月國體就和土銀簽訂「羽球運動卓越發展合作備忘錄」，透過產、官、學的跨領域人才資源，共同發展科學化訓練和選手育才輔導，李洋當時也親自現身記者會。

邱炳坤提到，李洋已經是國體專任副教授將近2年，進入國體時認為還可以打一屆奧運，學校完全支持，透過相關程序完成公假、借調國訓中心訓練備戰，如今完成巴黎奧運連霸，學校老師群組都向李洋道賀，與有榮焉。

曾是1988年漢城奧運國手的邱炳坤提到，運動員不可能每年都是高峰，總會有轉換身份的時候，李洋完成巴黎奧運連霸後會不會改變退役想法、是否打年終賽，都會尊重，「所以未來要不要繼續打、打到什麼時候，回來再和他討論。」

巴黎奧運 羽球 退休

上一則

賀「麟洋配」奪金 朱立倫發送200份雞排 喊再奪金就加碼

延伸閱讀

賀「麟洋配」奪金 朱立倫發送200份雞排 喊再奪金就加碼

賀「麟洋配」奪金 朱立倫發送200份雞排 喊再奪金就加碼
巴奧羽球／麟洋配全勝奪金 李洋承認是「大賽的孩子」：好扯

巴奧羽球／麟洋配全勝奪金 李洋承認是「大賽的孩子」：好扯
巴奧羽球／奪金後「親吻球場」道別 李洋下一步投入羽球推廣

巴奧羽球／奪金後「親吻球場」道別 李洋下一步投入羽球推廣
「麟洋配」奧運連霸 李洋：是時候放下羽球選手身分

「麟洋配」奧運連霸 李洋：是時候放下羽球選手身分

熱門新聞

台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

2024-08-02 20:10
凱米颱風期間影響不少航班。(本報系資料照)

航班大亂 台灣地勤下跪、遭椅砸 學者：1計畫盼減少爭議

2024-07-28 14:34
去年8月，時任副總統賴清德（右）出訪，到巴拉圭總統官邸與巴國新任總統潘尼亞（左）會晤。(圖／總統府提供)

賴清德最快8月底出訪 震撼三邊關係

2024-08-02 21:30
台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
國際名廚江振誠在國際記者會上，宣告個人將自餐廳的第一線引退。記者王聰賢／攝影

名廚江振誠宣布引退投入教育 RAW餐廳年底劃句點

2024-07-29 11:25
警方前往事發地點現場查測，初估水深超過1.5米，與隨行教練供稱的30公分水深相距甚大。(記者吳傑沐／攝影)

見高中女兒溺斃前最後照 父淚流不停：她閉眼...被水流沖去卡住

2024-08-02 00:30

超人氣

更多 >
奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金

奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金
孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東
巴奧／8月4日賽程預告 網球男單王者誕生、樊振東力拚桌球男單金牌

巴奧／8月4日賽程預告 網球男單王者誕生、樊振東力拚桌球男單金牌
巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄

巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄
維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者

維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者