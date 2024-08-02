台拳擊女將林郁婷巴奧出賽 賴清德、蔡英文送暖打氣

台灣拳擊女將林郁婷將在巴黎奧運出賽。（取材自賴清德臉書／中華民國拳擊協會提供）

台灣拳擊女將林郁婷將在巴黎奧運 出賽賴清德 總統與前總統蔡英文 分別在臉書替林郁婷加油打氣。賴清德說，郁婷走過東奧失利後，堅持不懈、重新出發，「讓我們與她同在，堅定做她的後盾，用期待和掌聲，為林郁婷大聲歡呼」。

林郁婷將在巴黎奧運女子57公斤級出賽，知名小說家JK羅琳提出對林的性別質疑；不過巴黎奧運籌備會拳擊工作小組與國際奧會發出聲明表示，所有參加拳擊賽選手都符合資格。

賴清德表示，他關注體育賽事非常久，每次觀看都讓我熱血沸騰。在運動賽場上，有贏有輸，有掌聲也會有雜音，但只要一心一意向前走，沒有人可以擋住專業選手追求更上一層樓的決心。

賴清德說，林郁婷在賽場上的專注和堅韌，只要看過一次她的比賽，每個人都會為之動容。林郁婷走過東奧失利後，堅持不懈、重新出發，為台灣奪下亞運首金，(台灣時間)今天晚上9時30分，她將再度站上運動競技的最高殿堂，出戰拳擊女子57公斤級的比賽。「讓我們與她同在，堅定做她的後盾，用期待和掌聲，為林郁婷大聲歡呼」。

蔡英文也在臉書貼出去年10月接見杭州亞運代表團與林郁婷的自拍照，蔡表示，活潑、有自信的林郁婷，即使面對總統也是沒在怕，一點都不害羞。今晚林郁婷即將上場比賽，尋求晉級，為自己爭取勝利，也為台灣爭取榮譽。「我們一起為林郁婷加油，我相信，面對場外的紛擾、對手的挑戰，林郁婷也是沒在怕」。

蔡英文說，她也要祝福今天所有出賽的台灣選手，都能保持最佳狀態，順利晉級，台灣加油。