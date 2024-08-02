台拳擊女將林郁婷巴奧出賽 賴清德、蔡英文送暖打氣
台灣拳擊女將林郁婷將在巴黎奧運出賽賴清德總統與前總統蔡英文分別在臉書替林郁婷加油打氣。賴清德說，郁婷走過東奧失利後，堅持不懈、重新出發，「讓我們與她同在，堅定做她的後盾，用期待和掌聲，為林郁婷大聲歡呼」。
林郁婷將在巴黎奧運女子57公斤級出賽，知名小說家JK羅琳提出對林的性別質疑；不過巴黎奧運籌備會拳擊工作小組與國際奧會發出聲明表示，所有參加拳擊賽選手都符合資格。
賴清德表示，他關注體育賽事非常久，每次觀看都讓我熱血沸騰。在運動賽場上，有贏有輸，有掌聲也會有雜音，但只要一心一意向前走，沒有人可以擋住專業選手追求更上一層樓的決心。
賴清德說，林郁婷在賽場上的專注和堅韌，只要看過一次她的比賽，每個人都會為之動容。林郁婷走過東奧失利後，堅持不懈、重新出發，為台灣奪下亞運首金，(台灣時間)今天晚上9時30分，她將再度站上運動競技的最高殿堂，出戰拳擊女子57公斤級的比賽。「讓我們與她同在，堅定做她的後盾，用期待和掌聲，為林郁婷大聲歡呼」。
蔡英文也在臉書貼出去年10月接見杭州亞運代表團與林郁婷的自拍照，蔡表示，活潑、有自信的林郁婷，即使面對總統也是沒在怕，一點都不害羞。今晚林郁婷即將上場比賽，尋求晉級，為自己爭取勝利，也為台灣爭取榮譽。「我們一起為林郁婷加油，我相信，面對場外的紛擾、對手的挑戰，林郁婷也是沒在怕」。
蔡英文說，她也要祝福今天所有出賽的台灣選手，都能保持最佳狀態，順利晉級，台灣加油。
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