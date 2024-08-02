捲加密幣洗錢案 陳零九獲不起訴

歌手陳零九。（本報資料照片）

加密貨幣投資 平台「JPEX」台灣首席合夥人張東穎、區塊幫公司業務開發總監施瑀、區塊幫公司負責人牛耿晟三人，2022年至2023年間透過JPEX平台在台非法招募投資，吸金1184萬餘元(台幣，以下同)。台北地檢署昨依銀行法非法經營收受存款業務、刑法加重詐欺 及洗錢等罪起訴三人。

擔任JPEX平台代言人的藝人陳零九（原名陳志豪）、全陽國際股份有限公司及富庫曼科技有限公司負責人劉建甫，被控涉銀行法、洗錢等罪，檢方認為罪嫌不足，處分不起訴。

檢方指出，2022年11月起，張東穎、施瑀及牛耿晟三人，與六名香港 籍人士引進JPEX平台，未辦理外國分公司登記，藉由在台開設說明會與網路宣傳招募投資，約定給付年化報酬率3%至60%，保證償還本金，吸金約1184萬餘元。

為提升JPEX平台知名度及曝光度，2022年11月間，JPEX平台找上陳零九擔任代言人，約期兩年，報酬1000萬，藉由陳在個人社群平台推廣JPEX平台、出席線上直播活動等方式行銷。

2023年3月25日，劉建甫與國內新北國王職業籃球隊所屬的「國王育樂公司」接洽，簽訂贊助合作合約，劉從姓名不詳的香港籍「加密豹OTC負責人Ken」獲得贊助經費，再由名下全陽公司贊助新北國王職籃164萬元。

2023年9月上旬，JPEX平台限制用戶出金，強迫所有投資人及用戶將帳戶內幣種，兌換為已不具市場價值的JPC幣，並收取不合理手續費，拖延出金。9月中旬，有投資人發現完全無法贖回本金及利息，報案提告。

陳零九及劉建甫也被控涉案，兩人均否認犯行。陳稱不是JPEX平台合夥人，也沒有詐欺投資人，他已經虧損價值約700萬JPC幣。劉則說沒有參與區塊幫公司及JPEX行銷，僅是從贊助新北國王職籃簽約及匯款，賺取中間價差。