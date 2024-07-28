台主持于美人與選舉團隊鬧翻、被控未給加班費

廣播電台主持人于美人。(本報資料照片)

台灣知名主持人于美人去年以無黨籍參選台北市第五選區（萬華、北中正）立委失利，選後遭團隊提告未給加班費、勞健保 等，雙方鬧上法院。于美人今親上火線回應，她說自己首次選舉，過程中有許多未竟事宜感到抱歉，如今要勇敢面對，一定不會虧待年輕人，有錯一定改。

于美人感謝工作人員在選舉期間幫忙，無論好的壞的都心存感激，現有2位助理提告，但今天也街道很多人大電話來支持、鼓勵，如今事件進入司法，一切都交由律師處理，選舉期間接獲海量訊息，團隊有專業分工，若有未竟事宜沒有好好處理，不能虧待工作人員，需要彌補的都會誠實面對。

至於請工讀生簽放棄勞健保切結書、積欠多少加班費事宜。于美人說，現在都由律師處理，加班費過去也是總幹事經手，因此不清楚助理要求多少加班費，自己甚至還幫助理加薪過，若對方覺得被虧待就繼續討論。自己態度就是，第一次選舉很多事情不夠熟悉，有未竟事宜就勇敢面對，有錯就會改。

而助選團隊也爆料，于美人與選戰團隊在策略上不合引發衝突，包括不願意站路口、不把握時間跑攤。于美人表示，時間寶貴，希望把時間挪去與選民面對面接觸，但最後還是不免俗地去站路口與民眾揮手。

最後被問到是否會在2年後參選台北市議員？于美人說「答案是開放的」，過去與選民深度接觸，結起了相當深的緣分，無論在什麼位置，只要對中正、萬華選民有幫助，「用得到我的地方，我于美人都義不容辭」